Housekeeping Hotel Statt Hässleholm
VI SÖKER
Vi söker dig med sprudlande energi som älskar att ge service på hög nivå och brinner för att skapa fantastiska upplevelser för våra gäster. Hos oss får du arbeta i en fantastisk miljö där vi planerar, utvecklar och säljer konferenser, logi, hotellpaket, bröllop, event och upplevelser till både privatpersoner och företag.
Rollbeskrivning:
Som en del i vårt housekeeping team är ni navet i att hotellet fungerar. Du som söker jobbet till vårt fantastiska housekeeping team ska vara noggrann, ansvarsfull, positiv och kunna jobba i ett högt tempo med arbetsuppgifter som är fysiskt krävande. Du ska gilla att hålla rent och snyggt omkring dig. Du ska vara serviceminded och gilla att arbeta med människor. Du ska ha lätt för samarbete och att arbeta i team.
I vårt städteam utför du främst städning av hotellrum men det ingår även städning av hotellets allmänna ytor, spa, restaurang och konferensvåning.
Hos oss är samarbete och flexibilitet någon som vi värderar högt. Hotellet är öppet sju dagar i veckan, dygnet runt, vilket innebär att arbetstiden är både dag, kväll och helger.
Du talar svenska obehindrat.
Tillträde: 2026-06-01 eller efter överenskommelse
Omfattning: 50-80% samt även extra vid behov
Arbetstider: Varierande dag/kväll/helg
Krav: Minst 1 års erfarenhet av städning hotellrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7543086-1939174". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stadshotellet i Hässleholm AB
(org.nr 556278-9221), https://roomrepublic.teamtailor.com
Frykholmsgatan 13 (visa karta
)
281 31 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Room Republic Jobbnummer
9847028