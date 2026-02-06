Housekeeping
Om Salt & Sill
På den gamla sillön Klädesholmen utanför Tjörn ligger Salt & Sill, omgiven av Bohusläns salta klippor och skär. Vi är Sveriges första flytande hotell och en av västkustens mest uppskattade skärgårdsdestinationer, med hotell, konferens och restaurang - precis vid bryggkanten.
Vår verksamhet har drivits i nuvarande regi sedan början av 2000-talet och präglas av en stark passion för mat, människor och värdskap. Närheten till havet och de lokala råvarorna genomsyrar både våra menyer och gästupplevelsen. Vi är en säsongsbetonad verksamhet med högt tempo under delar av året, där samarbete, ansvar och engagemang är avgörande för helheten.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Nu söker vi förstärkning till vår housekeepingavdelning med start under våren. Tjänsten innebär extraarbete vid behov under vår och försommar, med en större omfattning under sommarmånaderna, som är vår högsäsong. Arbetstiden varierar över säsongen och planeras i takt med verksamhetens behov, med möjlighet till extra arbetspass och eventuell förlängning även efter sommaren.
Så här brukar vi beskriva tjänsten
Housekeeping är en avgörande del av gästupplevelsen hos oss. I den här rollen bidrar du till att skapa en ren, trivsam och välkomnande miljö för våra gäster - både i hotellrum och gemensamma utrymmen. Arbetet är praktiskt och varierat och kräver noggrannhet, ansvar och ett gott samarbete med kollegor i flera delar av verksamheten.
Ditt ansvar i rollen
Arbetet innebär att städa och iordningställa hotellrum, inklusive bäddning, rengöring av badrum och allmän ordning. Du ansvarar även för städning av gemensamma utrymmen såsom korridorer, lobby, restaurang- och konferensytor. I rollen ingår hantering av tvätt, sänglinne och handdukar enligt fastställda rutiner, samt att säkerställa att städmaterial och förbrukningsartiklar finns tillgängliga. Du rapporterar eventuella skador eller avvikelser i rum och lokaler och bidrar till att våra höga krav på renlighet och kvalitet upprätthålls varje dag.
Vem vi tror att du är
Vi tror att du är en ansvarstagande och noggrann person som trivs med praktiskt arbete. Erfarenhet av housekeeping eller städ är meriterande men inget krav - det viktigaste är din inställning och vilja att göra ett gott arbete. Du är tillförlitlig, kan arbeta självständigt och har samtidigt lätt för att samarbeta. Rollen kräver viss fysisk uthållighet och flexibilitet kring arbetstider. Du kan kommunicera på svenska och/eller engelska i arbetet.
Hos oss får du
Hos oss får du arbeta i en unik skärgårdsmiljö och bli en del av en arbetsplats där samarbete och arbetsglädje värderas högt. Du erbjuds ett varierat säsongsarbete under sommaren med möjlighet till extra arbetspass vid behov. Personalboende finns att tillgå och lön utgår enligt avtal.
Praktisk information
Anställningen är säsongsbaserad med arbete främst under juni till augusti. Arbetstiden är förlagd till vardagar och helger. För tjänsten krävs B-körkort och tillgång till bil.
Ansökan Rekrytering sker löpande, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig och att tillsammans skapa en trivsam och välkomnande miljö för våra gäster på Salt & Sill. Så ansöker du
