Hotellstädare till Bomans Hotell
2025-08-18
Är du noggrann, ansvarsfull och har ett öga för detaljer? Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt städteam och bira med ett rent och välkomnande hotell för både gäster och kollegor.
Som hotellstädare ansvarar du för att rummen, toaletter, konferenslokaler, matsalar och gemensamma utrymmen håller högsta standard varje dag. Din insats bidrar till hur gästerna upplever kvalitet, miljö och omtanke.
vi tvättar även all vår frotté själva.
Städning av rum, badrum och allmänna utrymmen
städning och ställa i ordning konferenslokaler
Påfyllning av hygienartiklar och förbrukningsmaterial
Hantering av tvätt
Kontroll av rum enligt fastställda checklistor
Bidra till en positiv och hjälpsam stämning i teamet
Vi söker dig som
Har känsla för detaljer och gillar ett fysiskt, rörligt arbete
Är ansvarsfull, flexibel och punktlig
Är stresstålig
Har god samarbetsförmåga och sätter service i första rummet
Har erfarenhet av lokalvård eller hotellstäd (meriterande, ej krav)
Talar svenska eller engelska
I tjänsten ingår en del gästkontakt därför är det viktigt att du är ödmjuk och hjälpsam. Som person är du flexibel, självgående och lösningsorienterad.
Du som söker ska kunna arbeta självständigt och förstå och tala svenska eller engelska flytande.
Tidigare erfarenheter inom hotellstäd är meriterande, men inget krav. Det underlättar om du har en god fysik. Du kommer att ha en av Bomans viktigaste uppgifter när det gäller att få våra gäster att trivas på hotellet!
Intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I Trosa hittar du det excentriska, unika och oändligt charmiga boutiquehotellet Bomans. Vi finns mitt i Trosas hamn, endast 7 mil söder om Stockholm. Alla 42 rum är individuellt inredda med föremål insamlade från olika resor runt om i världen.
Maten är klassisk och helst arbetar vi med ekologiska råvaror och det som finns runt oss i skog och mark.
Trosa är full av aktivitet, framförallt på sommaren, och hotellet är fullt av semestrande gäster. Resten av året har vi en blomstrande weekendmarknad där merparten av våra gäster kommer från Stockholm. I veckorna är det konferenser som gäller och vi har många bröllop och fester året om.
