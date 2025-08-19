Hotellstädare
Thon Partner Hotel Kungsbron är perfekt beläget i centrala Stockholm. Vi finns i det nya och miljövänliga Kungsbrohuset - ett stenkast ifrån centralstationen - och erbjuder ett prisvärt boende utan att kompromissa med bekvämlighet eller kvalitet. Vi har 151 rum och en konferensavdelning.
Vi söker nu en hotellstädare som kan tänka sig att arbeta extra vid behov. För rätt person finns finns även möjlighet till 75% längre fram. Som hotellstädare hos oss ansvarar du tillsammans med dina kollegor för den dagliga städningen av hotellet, det är därför av största vikt att du är självgående, ansvarstagande och pålitlig för att passa i vårt team.
Vi letar efter en person med ett positivt förhållningssätt, stort servicetänk gentemot både våra gäster din kollegor - och som kan hantera ett emellanåt högt tempo. Du ska ha ett öga för detaljer så att våra hotellrum alltid är i toppskick.
Vi lägger stor vikt vid att hitta medarbetare med rätt inställning och attityd och som tillsammans med oss vill skapa en härlig arbetsplats för sina medarbetare. Vi söker dig som inte är rädd för att emellanåt jobba hårt och ta egna initiativ, men som också samtidigt behöver vara lyhörd gentemot dina kollegor.
Du ska kunna tala och skriva svenska och engelska obehindrat. Erfarenhet av hotellstädning är ett krav. Du ska kunna ha bra kunskaper inom bokningssystem, gärna Opera Cloud.
Känner du att det är dig vi söker - fyll i din ansökan på: https://app.testgorilla.com/s/g7h3btkn
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
