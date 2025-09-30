Hotellstädare - extraarbete

Ab Nacka Stadshotell / Städarjobb / Nacka
2025-09-30


Visa alla städarjobb i Nacka, Kristinehamn, Karlskoga, Storfors, Lekeberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ab Nacka Stadshotell i Nacka

Nacka Stadshotell är beläget mitt i Ektorps centrum cirka 16 minuter med buss från Slussen.
Det är ett hotell med hög standard och bra beläggning året runt.
Se gärna hemsida www.nackastadshotell.se

Vi söker engagerade och noggranna hotellstädare till Nacka Stadshotell. Som person är du arbetsvillig, positiv och ansvarstagande, med en hög arbetsmoral. Tjänsterna avser morgontider och helger.
Du har tidigare erfarenhet av städning, och det är meriterande om du har arbetat med hotellstädning. Ditt ansvar kommer att omfatta städning av hotellrum, matsalar, reception, toaletter och korridorer. Du förväntas också upprätthålla den höga servicenivå som våra gäster förväntar sig.
Välkommen att bli en del av vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: thomas@nackastadshotell.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hotell städare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Nacka Stadshotell (org.nr 556907-2878)
Ektorpsvägen 6 (visa karta)
131 47  NACKA

Arbetsplats
Ab Nacka Stadshotell

Kontakt
Driftansvarig
Thomas Olsson
thomas@nackastadshotell.se
087161220

Jobbnummer
9533858

Prenumerera på jobb från Ab Nacka Stadshotell

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ab Nacka Stadshotell: