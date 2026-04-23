Hotellreceptionist Nynäshamn
Energy Staffing & Advisement Sweden AB / Receptionistjobb / Nynäshamn
2026-04-23
Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren och serviceinriktad receptionist.
Du kommer att arbeta på hotell i Nynäshamn via Energy Staffing & Advisement Sweden AB, där vi matchar rätt person till rätt uppdrag. Tjänsten passar dig som är flexibel, ansvarstagande och trivs i en roll med högt tempo och varierande arbetsuppgifter. Vi söker både extra, deltid och heltid.
Extra plus om du har erfarenhet av bokningssystemet Picasso och känner dig trygg i att arbeta självständigt i systemet.Dina arbetsuppgifter
Som receptionist ansvarar du bland annat för:
Att välkomna, hjälpa och ge våra gäster service i toppklass
In- och utcheckning av hotellgäster
Hantering av bokningar samt frågor via mejl och telefon
Arbete i bokningssystemet
Kassahantering och administrativa uppgifter
Aktivt arbeta med merförsäljning av hotellets tjänster och erbjudanden
Säkerställa att hotellets standard, rutiner och koncept följs
Servering av mat och dryck till gäster vid behov samt enklare diskhantering
Säkerställa en lugn, trygg och professionell miljö under arbetspasset
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av hotellreception
Har god vana av att arbeta i bokningssystemet Picasso (krav)
Talar svenska och engelska obehindrat
Är självgående, flexibel och trygg i din roll
Kan hoppa in med kort varsel (om det skulle behövas)
Har ett professionellt bemötande och hög servicekänsla
Trivs med varierande arbetsuppgifter inom både reception, service och gästbemötandeSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV till mikael.davani@energystaffingsweden.com
och skriv NYNÄSHAMN i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: mikael.davani@energystaffingsweden.com Arbetsgivare Energy Staffing & Advisement Sweden AB
(org.nr 559500-6643)
149 30 NYNÄSHAMN Jobbnummer
9872708