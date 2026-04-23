Hotellreceptionist Nynäshamn

2026-04-23


Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren och serviceinriktad receptionist.
Du kommer att arbeta på hotell i Nynäshamn via Energy Staffing & Advisement Sweden AB, där vi matchar rätt person till rätt uppdrag. Tjänsten passar dig som är flexibel, ansvarstagande och trivs i en roll med högt tempo och varierande arbetsuppgifter. Vi söker både extra, deltid och heltid.
Extra plus om du har erfarenhet av bokningssystemet Picasso och känner dig trygg i att arbeta självständigt i systemet.

Dina arbetsuppgifter
Som receptionist ansvarar du bland annat för:
Att välkomna, hjälpa och ge våra gäster service i toppklass

In- och utcheckning av hotellgäster

Hantering av bokningar samt frågor via mejl och telefon

Arbete i bokningssystemet

Kassahantering och administrativa uppgifter

Aktivt arbeta med merförsäljning av hotellets tjänster och erbjudanden

Säkerställa att hotellets standard, rutiner och koncept följs

Servering av mat och dryck till gäster vid behov samt enklare diskhantering

Säkerställa en lugn, trygg och professionell miljö under arbetspasset

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av hotellreception

Har god vana av att arbeta i bokningssystemet Picasso (krav)

Talar svenska och engelska obehindrat

Är självgående, flexibel och trygg i din roll

Kan hoppa in med kort varsel (om det skulle behövas)

Har ett professionellt bemötande och hög servicekänsla

Trivs med varierande arbetsuppgifter inom både reception, service och gästbemötande

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV till mikael.davani@energystaffingsweden.com och skriv NYNÄSHAMN i ämnesraden.

Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Energy Staffing & Advisement Sweden AB (org.nr 559500-6643)
149 30  NYNÄSHAMN

