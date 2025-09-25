Höredaskolan söker lärare till åk 1
2025-09-25
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Inom skolans värld i Eksjö kommun arbetar vi alla engagerat och med ett relationellt ledarskap för att rusta eleverna för framtiden. Från den tidiga skolåldern till gymnasieskolans slut ska eleverna få en likvärdig utbildning med möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Under åren ska de inspireras till en livslång lust att lära och stöttas i målet att klara sin utbildning. För att lyckas i vårt viktiga uppdrag strävar vi efter en positiv kultur där en gemensam samsyn och kollegialt samarbete skapar utveckling och arbetsglädje.
Vill du vara en del av Höredaskolan.
Höredaskolan är en idylliskt belägen skola, endast 8 km från Eksjö tätort, omgiven av en trivsam skolgård och natursköna omgivningar. Här har vi en verksamhet som präglas av starkt engagemang, hög kompetens och ett gemensamt mål: att skapa en trygg och inspirerande miljö där både elever och personal trivs och utvecklas.
Skolan har drygt 130 elever, från förskoleklass till årskurs 6, samt ett aktivt fritidshem med runt 70 inskrivna barn. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats med ändamålsenliga lokaler, moderna lärmiljöer och ett positivt klimat. På Höredaskolan arbetar vi tillsammans för att alla elever ska känna sig trygga, uppleva lärglädje och nå sina mål.
Vi är stolta över att kunna erbjuda:
Ett engagerat och kunnigt arbetslag.
Ett eget elevhälsoteam som bidrar till att skapa en god helhetssyn kring elevernas utveckling.
Ett tillagningskök på plats som dagligen serverar näringsrik och god mat till förskola, skola och fritids.
En stabil elevprognos som gör skolan till en trygg arbetsplats med långsiktig utveckling.
Som medarbetare på Höredaskolan får du möjlighet att arbeta nära naturen, i en skola som värdesätter samarbete, trygghet och lärande. Rektor finns på plats i verksamheten och stödjer den dagliga utvecklingen av skolan.
Vill du vara med och bidra till våra elevers utveckling och välmående?
Vi söker dig som vill bli en del av vårt engagerade team och bidra till att Höredaskolan fortsätter vara en plats där eleverna känner sig trygga, blir sedda och når sin fulla potential.
Vi söker lärare med uppdrag att undervisa i årskurs 1. Du ansvarar för undervisningen i dina ämnes behörigheter med tillhörande arbetsuppgifter. Du ingår i ett team med övriga lågstadielärare
I kommunen ordnas nätverks träffar där man får stöd i sitt arbete i ett kollegialt lärande. På skolan finns kollegor med behörighet och erfarenhet att samplanera och bedöma tillsammans med.Kvalifikationer
Legitimerad grundskollärare fk - åk3
