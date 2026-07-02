Holtab söker operativ inköpare
Holtab AB / Inköpar- och marknadsjobb / Tingsryd Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Tingsryd
2026-07-02
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Vill du arbeta i en central roll på Holtab där du säkerställer att vår produktion har rätt material i rätt tid?
Rollen som operativ inköpare
I rollen som operativ inköpare ansvarar du för att lägga order i affärssystemet baserat på behovsplanering och säkerställa att rätt material beställs i rätt tid. Du följer upp leveranser mot bekräftade datum och driver avvikelser tillsammans med leverantörer för att säkerställa leveransprecision. I rollen ingår också att i nära dialog med kvalitetsavdelningen hantera och följa upp reklamationer för att säkerställa korrigerande åtgärder. Du har också möjlighet att bidra till avdelningens förbättringsarbete, där vi kontinuerligt arbetar med att utveckla våra arbetssätt och rutiner.
Arbetet sker i nära samarbete med interna funktioner såsom produktion, planering och kvalitet samt med externa leverantörer för att säkerställa ett effektivt flöde.
Vi söker nu en operativ inköpare som går in och stöttar upp vårt inköpsteam under ca 9 månader.
Vem vi söker
Vi ser helst att du har en relevant utbildning inom inköp alternativt logistik och erfarenhet av operativt inköpsarbete, gärna inom producerande företag. Du har en god administrativ förmåga och erfarenhet av att arbeta i affärs- och inköpssystem. Utöver det är du en van användare av Excel och övriga Officeprogram.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du är självgående och resultatinriktad, med förmåga att ta ansvar och driva dina arbetsuppgifter framåt. Du trivs i en roll med många kontaktytor, både interna och externa, och har en god kommunikativ förmåga. Genom en positiv inställning och god samarbetsförmåga bidrar du till att stärka teamets prestation.
Det här erbjuder vi
Vi erbjuder en visstidsanställning på heltid med placering vid vårt huvudkontor i Tingsryd. Det finns även möjlighet att arbeta delvis på distans. Dessutom får du god introduktion för att smidigt kunna ta dig an dina arbetsuppgifter och komma in i företaget. På Holtab är vi måna om våra medarbetare och vi är duktiga på att anordna aktiviteter som främjar deras välmående.
Holtab är ett Karriärföretag
Holtab är stolt Karriärföretag 2023–2026. Vi har jobbat hårt för att skapa en arbetsplats där allas utveckling står i centrum och där du får ta plats och synas.
Vill du veta mer
Kontakta gärna personalchef Pernilla Sundén på telefon 070-148 00 30.
Ansök
Vi tillämpar ett löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök därför så snart som möjligt, men senast den 31 juli. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holtab AB
(org.nr 556181-0911), http://www.holtab.se
Strömgatan 13 (visa karta
)
362 31 TINGSRYD Arbetsplats
Holtab AB Jobbnummer
9989416