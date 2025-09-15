Högkvarteret söker controller
2025-09-15
Är du intresserad av att arbeta som controller inom en av Sveriges största myndigheter? Har du erfarenhet av analys och uppföljning av komplexa ekonomiska frågor? I så fall har vi en plats för dig - tillsammans skapar vi ekonomiska beslutsunderlag för Försvarsmaktens högsta ledning.
Om Avdelningen
Försvarsstaben stödjer försvarsmaktsledningen med att handlägga och bereda inkomna ärenden, frågor och uppgifter, samt säkerställer att beslutad verksamhet genomförs och återredovisas. Ekonomiavdelningen har ett övergripande ansvar för all ekonomi i en växande verksamhet. Här arbetar ca 40 medarbetare med olika kompetenser och specialområden.
Nu rekryterar Controllingsektionen på Ekonomiavdelningen 2 controllers som bland annat ska arbeta mot infrastruktur, försvarsmateriel och försvarsanläggningar samt övningar och värdlandsstöd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
En stor del av arbetet som controller innebär planering, uppföljning och analys av Försvarsmaktens ekonomi. Vilket bland annat består av att analysera aktuell plan, beställningsläge och prognos. Arbetet görs huvudsakligen på en aggregerad nivå men då och då finns det behov av att djupdyka i detaljer.
Du kommer också att göra analyser för att kunna bedöma hur olika scenarier och antaganden påverkar ekonomin i olika perspektiv, ta fram beslutsunderlag och anvisningar inom sakområdet samt bidra med kunskaper i utvecklings- och metodfrågor. I rollen ingår också utredande uppgifter och aktiv problemlösning med så väl kort som lång framförhållning.
Du har ett brett kontaktnät där du regelbundet kommunicerar med ansvariga ute i organisationen och även utbildar inom ditt område.
KRAV
Kvalifikationer
• Akademisk examen med inriktning på ekonomi eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Aktuell och relevant erfarenhet inom budget, prognos och analysarbete från komplex verksamhet
• Mycket god analytisk förmåga
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Dina personliga egenskaper
Arbetet ställer krav på god analytisk förmåga och du kan sätta dig in i ett stundtals komplext material. Du hanterar periodvis hög arbetsbelastning och snäva tidsförhållanden utan att tumma på kvalitén. För att lyckas i rollen behöver du vara prestigelös och en god lagspelare, samtidigt som du har en förmåga självständigt driva frågor. Du är tydlig och kommunikativ och har en förmåga att tydligt uttrycka dina åsikter.
Du arbetar noggrant och strukturerat, slutför det du påbörjat och håller deadlines. Arbetet kräver att du är analytisk, du ser logik och samband i komplex information.
Vid urval kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.
MERITERANDE
• Erfarenhet av arbete inom ekonomifunktion i Försvarsmakten eller annan försvarsmyndighet
• Erfarenhet av arbete med ekonomi vid annan myndighet alternativt Regeringskansliet
• Erfarenhet av arbete med ekonomi kopplat till EU eller andra internationella samarbeten
• Erfarenhet av arbete med stora projekt som löper över flera år
• Kunskap i SAP
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Civil befattning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Tillsvidareanställning vilken inleds med sex månaders provanställning.
I denna rekrytering används arbetspsykologiska tester.
För upplysningar om befattningarna kontakta:
Maria Neret, maria.neret@mil.se
Fackliga företrädare:
Stefan Ungerth (SACO)
Monika Danielsson (SEKO)
Kjell Tetzlaff (Försvarsförbundet OFR/S)
Arne Nilsson (Officersförbundet, OFR/O)
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-17. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
