Hjullastarförare sökes till kund
OnePartnerGroup Örebro AB / Lagerjobb / Lindesberg Visa alla lagerjobb i Lindesberg
2026-02-25
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Örebro AB i Lindesberg
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Arboga
eller i hela Sverige
Vi söker dig som bor i närheten av Frövi och vill jobba som Lastmaskinförare?
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, engagerad och som gärna arbetar mot gemensamma mål. Du har tidigare erfarenhet av att köra lastmaskin och arbetar självständigt med ett högt säkerhetstänk. Arbetet kan periodvis vara både fysiskt krävande och intensivt, vilket gör att du behöver ha god fysik och vara stresstålig.
Du är initiativtagande, noggrann och bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen. Eftersom arbetet sker i team är det viktigt att du har god samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
Truckkort A1-A4, B1-B4 samt C2
Dokumenterad erfarenhet av hjullastare
B-körkort och tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Arbetstid belagda på dagtid. Lön enligt överenskommelse (timlön eller fast lön).
Start
Start sker så snart som möjligt enligt överenskommelse. Inför anställning kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
När du blir en av oss
Du blir anställd som konsult hos OnePartnerGroup och arbetar ute hos kund. Som konsult har du en konsultchef som stöttar dig i ditt arbete och din utveckling. Anställningen omfattas av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra trygghetsförmåner.
OnePartnerGroup arbetar med rekrytering, bemanning och utbildning och finns representerade på ett stort antal orter runt om i Sverige.
Ansökningsprocess
Urval och tillsättning sker löpande. När du har skickat in din ansökan matchar vi den mot tjänsten och återkopplar via telefon eller e-post. Vid fortsatt process genomförs intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. Ansökan sker via vår hemsida - vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Är du en skicklig hjullastar-/lastmaskinförare som trivs i ett tempofyllt arbete? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örebro AB
(org.nr 559093-9178) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
André Björkvik andre.bjorkvik@onepartnergroup.se Jobbnummer
9763568