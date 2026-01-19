Hjullastarförare

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Maskinförarjobb / Eskilstuna
2026-01-19


Vill du vara med på vår fortsatta tillväxtresa och arbeta som hjullastarförare hos oss? Vi söker dig som vill bidra med din kompetens till vårt engagerade team. Hos oss finns en tydlig värdegrund där trygghet, utveckling och ett inkluderande arbetsklimat står i centrum.
Om rollen som hjullastarförare - viktiga ansvarsområden
I rollen som hjullastarförare får du ett varierande arbete där du utför lastning, lossning och materialhantering. Du arbetar nära dina kollegor för att säkerställa ett effektivt flöde, och ser till att arbetet utförs med kvalitet och säkerhet i fokus.
Arbetsuppgifter - Hjullastarförare inom logistik och produktion

Köra och hantera hjullastare för materialhantering, transport och lastning av olika typer av gods

Se till att rätt material är på rätt plats enligt gällande instruktioner och arbetsorder

Utföra daglig tillsyn och enklare underhåll av hjullastaren

Säkerställa ordning, reda och säkerhet på arbetsområdet

Samarbeta med kollegor inom produktion, logistik och platsledning

Följa säkerhetsföreskrifter enligt arbetsmiljöregler och företagets riktlinjer

Kvalifikationer och erfarenhet hjullastarförare

Giltigt yrkesbevis/förarbevis för hjullastare (anläggning eller godshantering)

Erfarenhet av att köra hjullastare inom industri, entreprenad eller liknande miljö är meriterande

B-körkort samt god svenska i tal och skrift

God fysik och vana vid praktiskt arbete

Ansvarsfull, lösningsorienterad och noggrann

Personliga egenskaper för att lyckas som hjullastarförare

Du har en hög säkerhetsmedvetenhet och arbetar enligt fastställda rutiner

Flexibel och trivs med både självständigt arbete och samarbete i arbetsgruppen

Stresstålig samt gillar att lösa problem i vardagen

Bidrar till ett öppet, jämställt och tryggt arbetsklimat där alla känner sig välkomna

Arbetstider, anställningsform och hjullastarförare förmåner

Visstidsanställning,6 månader (Heltid)

Varierande arbetstider: dagtid, kvällstid

Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar erbjuds

Ansökan - Hjullastarförare
Känner du igen dig i beskrivningen och vill vara med och skapa värde tillsammans med oss? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Urval och intervjuer sker löpande - vi ser fram emot din ansökan!
Vi tar inte emot ansökningar via mejl.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7018302-1794822".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Kyrkogatan 3 (visa karta)
632 19  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Jobbnummer
9690464

