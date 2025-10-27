Hjullastarförare
2025-10-27
Vill du arbeta med stora maskiner och bidra till viktiga industriprojekt? Är du noggrann, säkerhetsmedveten och har erfarenhet av att köra hjullastare? Då kan du vara den vi söker som hjullastarförare! Som en del av vårt team blir du en nyckelperson i logistikkedjan och får arbeta i en trygg, inkluderande miljö med utvecklingsmöjligheter.
Arbetsuppgifter inom maskinkörning och godshantering Köra hjullastare för materialhantering, lastning och lossning av gods inom bygg- eller industrimiljö
Säkra och transportera material på arbetsområdet enligt gällande säkerhetsföreskrifter
Underhålla och dagligen kontrollera maskinen samt rapportera eventuella fel och brister
Arbeta tillsammans med platsledning och övriga teammedlemmar för ett smidigt arbetsflöde
Bidra till en effektiv och säker arbetsplats genom ordningssinne och ansvarstagande
Kvalifikationer och erfarenhet som hjullastarförare Giltigt utbildningsbevis för hjullastare (anläggning/industri) är ett krav
B-körkort är ett krav
Erfarenhet av arbete med hjullastare eller liknande maskinutrustning inom bygg, anläggning eller industri
Grundläggande kunskap om säkerhetsföreskrifter vid maskinkörning
God förståelse för svenska, både i tal och skrift
Personliga egenskaper Ansvarsfull och noggrann med hög säkerhetsmedvetenhet
Flexibel och lösningsorienterad - van att anpassa sig till nya situationer och arbetsuppgifter
God samarbetsförmåga och positiv inställning i team
Initiativtagande och villig att utvecklas inom yrket och verksamheten
Arbetsvillkor och förmåner Heltidstjänst med arbetstider enligt överenskommelse - skift eller dagtid kan förekomma
Trygg anställning i en modern och inkluderande arbetsmiljö
Möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling inom maskinföraryrket
Så ansöker du till tjänsten som hjullastarförare
Är du redo att ta nästa steg i din karriär inom maskinföraryrket? Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du berättar om din erfarenhet och varför du vill arbeta hos oss som hjullastarförare. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan redan idag! För frågor och kontaktuppgifter, se vår hemsida. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352) Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Kontakt
Michael Daoud michael.daoud@bestbemanning.nu Jobbnummer
9575288