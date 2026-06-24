Hjälpmedelstekniker till HUL
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN / Finmekanikerjobb / Uppsala Visa alla finmekanikerjobb i Uppsala
2026-06-24
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Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
1 plats(er).
Vill du arbeta i en roll där din tekniska kompetens bidrar till att människor kan leva ett mer självständigt liv? Hos Hjälpmedel i Uppsala län får du ett varierat och meningsfullt arbete där du både utvecklas och gör verklig nytta.Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Som hjälpmedelstekniker i serviceprocessen arbetar du både ute på fältet och i våra lokaler. Du har en viktig roll i att säkerställa att hjälpmedel fungerar optimalt för våra brukare. Arbetet innebär nära samarbete med kollegor, kunder och patienter, där du med din tekniska kompetens och problemlösningsförmåga bidrar till hög kvalitet och service.
Du arbetar med olika typer av hjälpmedel som gör vardagen möjlig för personer med funktionsnedsättning, till exempel rullstolar (manuella och eldrivna), rollatorer, vårdsängar, lyftar och andra tekniska hjälpmedel i hemmet. Arbetet är praktiskt och varierat och omfattar såväl mekanik som enklare elektronik, där du kombinerar tekniskt arbete med kundkontakt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Funktionskontroller och förebyggande underhåll av hjälpmedel
Installation, anpassning och reparation
Felsökning inom mekaniska och enklare elektriska system
Besiktning av hjälpmedel
Dokumentation och administration i verksamhetssystem
Teknisk rådgivning vid montering
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett varierat och utvecklande arbete med stort eget ansvar. Du blir en del av en stabil och samhällsviktig verksamhet med engagerade kollegor, där du kombinerar självständigt arbete med teamarbete och bidrar till att förbättra människors livskvalitet.
Om arbetsplatsen
Hjälpmedel i Uppsala län (HUL) är beläget på Palmbladsgatan 8 i Uppsala. Vi är ett kompetens- och resurscentrum inom avancerade hjälpmedelsfrågor och ansvarar för samordningen av hjälpmedel i hela länet.
Hos oss arbetar du tillsammans med ett engagerat team på 6 personer i servicegruppen. Vi möjliggör att människor med funktionsnedsättning kan utföra viktiga vardagsaktiviteter och leva ett mer självständigt liv.
Arbetstider: måndag–fredag, kl. 07.30–16.00
(Arbetet utförs främst på plats, både i våra lokaler och ute i verksamheten.)
Vi söker dig som har
Skallkrav:
Gymnasieutbildning
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Gymnasieutbildning med teknisk inriktning
Erfarenhet av praktiskt service-, reparations- eller underhållsarbete, gärna med inslag av felsökning inom mekanik eller elektronik
Erfarenhet av arbete med medicintekniska produkter eller närliggande verksamhet (t.ex. vård, omsorg eller hjälpmedel)
Vana att arbeta med dokumentation i verksamhetssystemDina personliga egenskaper
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och självständigt driver ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Du har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras och ser möjligheter i att arbeta i en varierad vardag.
Du trivs med att samarbeta och har en god förmåga att skapa och upprätthålla bra relationer med både kollegor, kunder och patienter. I ditt bemötande är du serviceinriktad, lyhörd och engagerad, med en genuin vilja att hjälpa andra och hitta fungerande lösningar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Karin Iverhed, verksamhetschef, 018-7274846
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-7263957
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2026-00449". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN Kontakt
Verksamhetschef
Karin Iverhed 018-7274846 Jobbnummer
9976054