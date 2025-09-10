Hjälpmedelstekniker
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN / Finmekanikerjobb / Uppsala Visa alla finmekanikerjobb i Uppsala
2025-09-10
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avd HS ÄLN i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du använda din tekniska kompetens för att göra verklig skillnad i människors liv? Vi söker dig som trivs i en servicenära roll och gillar problemlösning. Låter detta som rollen för dig? Sök tjänsten som Hjälpmedelstekniker redan idag!
Hjälpmedel i Uppsala län (HUL) är en länsövergripande verksamhet som samordnar hanteringen av hjälpmedel i Uppsala län. Vi arbetar med avancerade hjälpmedelsfrågor och har vårt kontor på Palmbladsgatan 8 i Uppsala. Vårt uppdrag är att möjliggöra för människor i Uppsala län att kunna utföra viktiga aktiviteter i vardagen trots funktionsnedsättning.
Ditt uppdrag
Som hjälpmedelstekniker spelar du en avgörande roll i att säkerställa att personer med olika behov får tillgång till optimala hjälpmedel. Ditt engagemang för att leverera högkvalitativ service återspeglas i din förmåga att förstå och lösa tekniska problem samt säkerställa att varje hjälpmedel fungerar optimalt.
I dina arbetsuppgifter ingår
• Att justera, reparera, serva, montera och besiktiga olika hjälpmedel hos våra kunder både i hemmet eller på äldreboenden
• Planering, dokumentation av varje steg av processen och avrapportering i vårt verksamhetssystem
• Följa etablerade riktlinjer och säkerställa att varje hjälpmedel är anpassat för användarens specifika behov
Då tjänsten kräver förflyttning från arbetsplatsen till orter i våra kundkommuner, behöver du ha B-körkort.Publiceringsdatum2025-09-10Bakgrund
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med inriktning mot teknik, gärna fordons- eller mekanikteknik, eller annan relevant teknisk yrkesutbildning. Du har en god datorvana och erfarenhet av att arbeta med dokumentation enligt gällande regelverk och riktlinjer. Erfarenhet av medicintekniska produkter enligt EU:s medicintekniska förordning (MDR) är meriterande. Har du erfarenhet av verksamhetsystemet MyLoc är det ett plus. Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Som person är du uppmärksam, serviceinriktad och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har lätt för att se samband och lösa tekniska problem och du tar initiativ med förmågan att arbeta självständigt. Du har en god samarbetsförmåga och vilja att hjälpa andra för att hitta praktiska lösningar. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten kontakta: Karin Iverhed, Verksamhetschef, 018-727 48 46Arne Jansson, Koordinator, 018-727 47 86
Fackliga företrädare:Kommunal, 010-442 82 02Vision, Karin Lundborg, 018-727 51 52
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 37 71Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2025-00643". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN Kontakt
Verksamhetschef
Karin Iverhed karin.iverhed@uppsala.se Jobbnummer
9502390