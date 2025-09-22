Hjälpmedelstekniker - tidsbegränsad anställning
2025-09-22
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Har du erfarenhet av arbete inom serviceyrke? Vill du vara med och möjliggöra för människor att utföra för dem viktiga aktiviteter trots funktionsnedsättning i sin vardag? Då kan det här vara jobbet för dig!
Hjälpmedel i Uppsala län, HUL och beläget på Palmbladsgatan 8 i Uppsala och samordnar hanteringen av hjälpmedel i Uppsala län och är ett kompetens- och resurscentrum i avancerade hjälpmedelsfrågor. Vi möjliggör att människor i Uppsala län kan utföra för dem viktiga aktiviteter trots funktionsnedsättning i sin vardag. Våra arbetstider är 07.30-16.00 måndag-fredag.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du först och främst att planera och kontakta beställande förskrivare, brukare och hämta och lämna hjälpmedel i hem och förråd samt rapportera i administrativa system. Rekonditionering och service av vissa hjälpmedel ingår också. I arbetet ingår en del tunga lyft vilket kräver en god fysisk förmåga.
Arbetet utförs delvis i brukarens hem. Det innebär att du som medarbetare behöver visa stor respekt för brukarens integritet och vardagsmiljö samt ha ett ödmjukt och professionellt förhållningssätt. Publiceringsdatum2025-09-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen och som har erfarenhet av att arbeta med människor. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet arbete inom någon form av serviceyrke och ha god it-vana. Arbetet kräver att du har B-körkort och goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Som person ser du möjligheter i förändringar och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare talar du klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Sist men inte minst har du mod att agera efter din egen övertygelse.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Thomas Siljesvärd, verksamhetschef, 018-727 82 50.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 00 44.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2025-00671". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN Kontakt
Thomas SIljesvärd 018-727 82 50 Jobbnummer
9519027