Hjälpmedelsassistent
Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen / Budjobb / Kalmar Visa alla budjobb i Kalmar
2026-02-03
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen i Kalmar
, Västervik
eller i hela Sverige
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Vi söker nu en hjälpmedelsassistent till Omsorgsförvaltningens hjälpmedelsförråd sommaren 2026.
Som hjälpmedelsassistent har du en viktig roll i att vardagen ska fungera för våra patienter. En stor del av din arbetstid består av att transportera hjälpmedel till och från personer i eget boende och vård- och omsorgsboenden. Du arbetar också på vårt hjälpmedelsförråd med praktiska och varierande uppgifter såsom:
* tvätt och rengöring av hjälpmedel
* uppackning och iordningställande
* lagerhantering och logistik
Du samverkar med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter och omsorgspersonal. Tillsammans bidrar ni till trygg och effektiv omsorg.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och som trivs med ett fysiskt och rörligt arbete. Har du erfarenhet från transport eller arbete med hjälpmedel är det meriterande, men inget krav.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och engagerad. Eftersom arbetet är fysiskt krävande behöver du vara uthållig och energisk.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Datavana samt B-körkort är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan. Vi tillämpar löpande rekrytering, så skicka in din ansökan så snart du har möjlighet.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302826". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Bitr. verksamhetschef Kommunal primärvård Rehab
Johanna Skarsgård johanna.skarsgard@kalmar.se 010-3524513 Jobbnummer
