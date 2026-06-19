Hjälp i en butik

Sino-Scandinavian Healthcare AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-06-19


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Vi söker en ugn energisk kvinnlig medarbetare eftersom vi jobbar med fertilitetsrelaterade vilket inte passar en man. Du behöver kunna ta ansvar. Plockar ihop lätta varor, svara på telefon och mail på både svenska och engelska. Ingen förkunskap krävs utan vi lär dig allt på plats. Inget tung arbete men du kan vara sysselsatt hela tiden. Om du ha allvarliga pollen allergier så kommer du att få problem, därför kan du inte vara någon med starka allergier.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: hr@dryang.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sino-Scandinavian Healthcare AB (org.nr 556739-1817)
Rådmansgatan 43 (visa karta)
113 58  STOCKHOLM

Arbetsplats
Dr Yangs klinik

Jobbnummer
9971509

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