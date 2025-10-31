Hisstekniker Stockholm
ALT Hiss AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ALT Hiss AB i Stockholm
, Norrköping
, Jönköping
, Kalmar
, Alvesta
eller i hela Sverige
Hos ALT Hiss blir du en del av ett ägarlett och expansivt företag där vi kombinerar egen utveckling, konstruktion och tillverkning med en arbetsmiljö präglad av engagemang och glädje.
Vi är måna om våra medarbetare och tror på frihet under ansvar. Hos oss får idéer utrymme och stämningen är lika viktig som resultaten. Här får du kollegor i världsklass, bra villkor och goda möjligheter att växa tillsammans med oss, både som person och i din yrkesroll.
Vill du vara med i ett positivt gäng där medarbetarna alltid är en av våra största tillgångar? Ansök redan idag!Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Vi söker en hisstekniker till Stockholm. Som hisstekniker får du ett tekniskt utmanande och fritt jobb. Du kommer att utföra service och underhåll och felsökning och reparationer av hissar. Du ansvarar för det egna serviceområdet och planerar dina arbetsuppgifter självständigt. Du kommer även att arbeta nära kunderna för att säkerställa att deras hissar fungerar som de ska. Kvalifikationer
Vi söker dig som har teknisk utbildning, gärna inom el, mekanik eller automation. Har du erfarenhet av hissbranschen sedan tidigare är det meriterande men vi söker även dig som är villig att lära dig. Som person är du ansvarstagande, noggrann och självgående. B-körkort fodras då du tillhandahåller en servicebil. Så ansöker du
Om du har frågor om tjänsten, kontakta vår servicearbetsledare Kristoffer Morén på kristoffer.moren@althiss.se
. Tveka inte, ta chansen att komma med i ett positivt gäng på ett företag där personalen är en av våra största tillgångar! Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alt Hiss AB
(org.nr 556489-1835), http://www.althiss.se
Västerbergavägen 24B (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alt Hiss Stockholm AB Jobbnummer
9583018