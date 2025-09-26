Hemtjänstkoordinator till enhet Bulltofta
2025-09-26
Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag? Enhet Bulltofta söker nu en hemtjänstkoordinator!
Enhet Bulltofta inom ordinärt boende består av 10 sektioner fördelade på tre resursområden, och just nu söker vi en hemtjänstkoordinator till sektionen Östervärn. Vi har ett gott samarbete både mellan våra sektioner och med andra verksamheter, där brukarfokus, delaktighet och kontinuitet alltid står i centrum.
Vi är en enhet som strävar framåt, där vi vill skapa en positiv känsla och en god arbetsmiljö för alla. Låter detta intressant för dig? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Som hemtjänstkoordinator har du en övergripande helhetssyn och ansvarar för den dagliga koordineringen inom hemtjänstområdet. Arbetet innefattar även schemaplanering av hemtjänstområdets insatser i ett nära samarbete med din sektionschef samt övriga medarbetare inom området.
Du arbetar även med frånvaroplanering och att säkerställa korttidsbemanningen. Detta görs främst i vårt system Lifecare planning. Dessutom tar du emot beställningar från myndigheten och hanterar löpande andra arbetsuppgifter som förekommer i verksamheten. Dagligen har du kontakt med brukare och anhöriga, samt andra interna och externa aktörer som berör verksamheten. Arbetet är förlagt mån-fre och helgtjänstgöring förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning med inriktning vård och omsorg
• Erfarenhet av administrativt eller koordinerande arbete
• Arbetslivserfarenhet från omvårdnadsarbete
• God vana att använda datorn som arbetsredskap och hjälpmedel, samt har en vilja och förmåga att snabbt sätta sig in i nya program och system
• God svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Arbetat med administration inom vården
• Tidigare erfarenhet av att ha arbetat som Hemtjänstkoordinator
• Tidigare arbetat i Lifecare, Procapita och Medvind
• Kan cykla
• Har manuellt B-körkort
Som hemtjänstkoordinator ingår du i ett större sammanhang tillsammans med andra yrkesgrupper både externt och internt, därför behöver du vara kommunikativ och ha en god samarbetsförmåga. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. För att lyckas i rollen behöver du ha en förmåga att strukturera ditt arbete då du kommer att hantera flera pågående arbetsuppgifter parallellt. I arbetet som hemtjänstkoordinator arbetar du under högt tempo och arbetet kräver att du är tålmodig och flexibel. Du är också utåtriktad och har lätt för att skapa och vårda relationer, samt har en medvetenhet om hur olika bakgrunder och erfarenheter kan påverka möten och samarbeten. Du har dessutom en positiv grundsyn och delar Malmö stads värdegrund kring allas lika värde.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Om arbetsplatsen
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat på 6 månader
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se)
Har du några frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Natalja Karlsson natalja.karlsson@malmo.se 076-8839717 Jobbnummer
