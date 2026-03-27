Hemtjänsten söker vikarierande undersköterskor!
2026-03-27
Vi söker nu två vikarierande undersköterskor till hemtjänsten. Ett arbete som är både meningsfullt och viktigt, där du varje dag gör skillnad i människors liv.
Den ena tjänsten är placerad i arbetsgruppen Prästhyttan och den andra tjänsten har sin placering delad mellan Prästhyttan och Centrum.
Arbetsgrupperna skiljer sig åt i arbetssätt: Centrum är en gång- och cykelgrupp, medan Prästhyttan är en bilgrupp. För tjänsterna krävs därför körkort för både manuell och automatväxlad bil.
Vill du ha ett flexibelt arbete där ingen dag är den andra lik, där både arbetstider och arbetsplatser varierar och där du möter människor och gör verklig skillnad i deras liv och vardag?
Då kan det här vara jobbet för dig.
Som undersköterska eller vårdbiträde har du en central roll i att göra äldres vardag enklare, tryggare och mer meningsfull. Du ger god omvårdnad och social omsorg utifrån beslut från biståndshandläggare och möter varje individ med respekt, lyhördhet och professionalism.
Arbetet innebär både praktiska insatser och dokumentation i vårt system, liksom kontakt med anhöriga. Du använder bil och cykel i tjänsten och arbetar dag, kväll och helg.
I Hedemora kommun har vi friskvårdsbidrag. För övriga förmåner se: https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/arbeta-hos-oss/personalformaner/KvalifikationerKvalifikationer
* Du är utbildad undersköterska
* Kunskaper i svenska för att uttrycka dig i tal och skrift
* Du har förmåga att behålla lugnet vis stressiga situationer
* Erfarenhet av vårdyrket
* B-körkort
Önskvärt
* Datavana för dokumentation
Vid nyanställning behöver du kunna visa ett utdrag ur belastningsregistret.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
ÖVRIGT
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar vår gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OF 21/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/ Kontakt
Enhetschef
Gunilla Hyttsten 0225-34000 Jobbnummer
9823273