Hemstädning i Stockholm
Rengörare Näslund AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rengörare Näslund AB i Stockholm
, Ekerö
, Värmdö
, Södertälje
, Österåker
eller i hela Sverige
Vi på Rengörare Näslund söker nya kollegor som vill jobba hos oss med hemstädning i privat hem ( EJ LOKALVÅRD)
Hos oss får du jobba med fantastiska människor från hela världen!
Du måste vara väldigt självständig och kunna ta egna initiativ. Vi vill att du skall vara flexibel och att du kan arbeta mellan 0800- 1700 måndag till fredag.
Vi letar efter dig som;
Är noggrann och punktlig
Har lätt för att hitta då våra kunder bor i olika delar av Stockholm.
Har en positiv attityd.
Engagerad och glad
Pratar svenska ( SFI C )
Gillar att "göra det lilla extra hos kunden.
Tycka om att jobba med hemstädning.
Ha ett extra öga för små detaljer.
Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökanden till den här tjänsten.
Stämmer detta in på dig så tveka inte att söka jobbet redan idag! Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: hemma@rengorarenaslund.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstädning". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rengörare Näslund AB
(org.nr 556169-6872)
Ingemarsgatan 1 A (visa karta
)
114 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9750635