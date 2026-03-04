Hemstädning
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
, Enköping
, Östhammar
, Nyköping
Om Eustaff
Eustaff skapar hållbara lösningar för företag genom professionell bemanning och helhetsservice - särskilt inom industri, logistik och fastighetsskötsel. Vi tror på långsiktiga relationer, hög kvalitet och att alltid leverera konkret värde. När våra kunder trivs, trivs vi.
Rollen
Som lokalvårdare hos oss är du en viktig del av kundens vardag. Du ser till att arbetsmiljön är ren, trivsam och säker. Rollen innebär självständigt arbete med ansvar för att uppdraget utförs enligt överenskomna rutiner och kvalitetskrav.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Daglig städning av kontor, gemensamma ytor och hygienutrymmen
Golvvård, dammtorkning och avfallshantering
Påfyllning av förbrukningsmaterial (papper, tvål etc.)
Rapportera avvikelser och behov till arbetsledare
Säkerställa att hygien- och säkerhetsrutiner följs
Vid behov utföra storstädning eller specialuppdrag
Vem du är
Erfarenhet av lokalvård är meriterande men inget krav
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Trivs med självständigt arbete och har öga för detaljer
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal
Stöd från ett engagerat team och tydliga rutiner
Möjlighet att utvecklas inom lokalvård och specialstäd
En arbetsplats där vi hjälper varandra lyckas
Praktiskt
Arbetstid: Vardagar - Deltid (dagtid)
Placering: Man tar tåget till olika platser runt om i Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eustaff Sweden AB
(org.nr 559327-9002) Arbetsplats
Eustaff Sweden AB Kontakt
Ted Mäntylä ted@eustaff.se Jobbnummer
9777329