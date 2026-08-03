Hemstädare- Laholm
Städpulsen AB / Städarjobb / Laholm Visa alla städarjobb i Laholm
2026-08-03
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Städpulsen AB i Laholm
, Båstad
, Halmstad
, Klippan
, Perstorp
eller i hela Sverige
Städpulsen är ett företag som specialiserat sig på främst Svanenmärkt hemstädning, kontorsstädning samt andra hushållsnära tjänster. Företaget eftersträvar att minska klimatpåverkan, därmed transporterar sig de anställda i största möjliga mån med kommunaltrafik. I det dagliga arbetet används miljömärkta rengöringsmedel och material för att minska på förbrukningen av kemikalier och vatten.
Företaget har kring 200 medarbetare som dagligen levererar service till organisationer och privatpersoner i hela Sverige, från Uppsala till Skåne.Publiceringsdatum2026-08-03Beskrivning
Finner du en tillfredsställelse i att hålla omgivningen ren och fin? Har du tidigare erfarenhet av hemstädning hos privatpersoner? Beskriver dina bekanta dig som en trevlig och noggrann person? Bor du i Laholm eller i närheten? Då kan du vara den vi söker!
Städpulsen söker nu en medarbetare för hemstädning hos våra kunder i Laholm. Tjänsten är på 80% måndag till fredag. För att arbeta tillsammans med oss är det viktigt att du har sinne för detaljer och brinner för att leverera god kvalitet. Vi värdesätter även att du som anställd innehar en positiv attityd, detta eftersom du kommer att bli en del av våra kunders vardag!Dina arbetsuppgifter
En typisk arbetsdag innebär att städa hemma hos våra privata kunder. Detta innefattar bland annat att moppa, damma och rengöra kök, badrum och allmänna ytor med hjälp av kundens städ utrustning. Kvalifikationer
Vi ser att du som söker:
• Har erfarenhet av hemstädning sedan tidigare
• Är flytande i svenskt eller engelskt tal och skrift
• Är noggrann och flexibel
• Kan arbeta ensam och i grupp
• Kan arbeta i hem där det kan finnas husdjur såsom hund och katt
• Har dator/telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner
Meriterande
• Innehar B-körkort
Låter tjänsten intressant? Inkom med din ansökan snarast då intervjuer sker löpande!Anställningsvillkor
• Omfattning: 80% förlagd måndag till fredag
• Vid anställning får du ta del av vår digitala utbildningsplattform
• Avtalsenliga löner
• Start omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Städpulsen AB
(org.nr 556735-4799)
Laholm (visa karta
)
302 50 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Städpulsen Jobbnummer
10020434