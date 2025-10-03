Hemstädare i Linköping
Recruitive AB / Städarjobb / Linköping
2025-10-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Motala
, Motala
, Norrköping
, Katrineholm
, Kumla
eller i hela Sverige
Vi letar efter nya hemstädare till våran kund. Är du deras nästa stjärna? Publiceringsdatum2025-10-03Profil
Vi älskar att göra våra kunders vardag enklare - det borde du också göra. Vi söker efter någon som tycker om att arbeta självständigt och som drivs av kvalitet och kundservice. Du är punktlig och ansvarstagande, med ett öga för detaljer och en positiv inställning.
Om rollen
Som hemstädare hos våran kund ansvarar du för att städa våra kunders hem med högsta kvalitet. Ditt uppdrag är att alltid erbjuda bästa möjliga service. Du arbetar självständigt och är ansvarig för att säkerställa att dina kunder är nöjda.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Dammsugning och dammtorkning.
Moppning och rengöring av ytor.
Strykning, vikning och tvätta kläder.
Byta lakan och bädda.
Ge det där lilla extra till kundens hem.
Du bör:
Ha tidigare erfarenhet från ett serviceyrke.
Tala och förstå grundläggande svenska eller engelska.
Kunna arbeta flexibla timmar, måndag - fredag, mellan 8 - 17.
Det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat som hemstädare, hushållerska. Även meriterande om du har ett giltigt B-körkort.
Vi erbjuder
Vårt mål är tydligt - vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Vi tror att våra anställda är företagets hjärta, och vi är dedikerade till att erbjuda bra arbetsförhållanden.
Bland annat erbjuder vi:
Samma fasta lön varje månad
En tillsvidareanställning med 50- 75 % sysselsättningsgrad.
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Utbildning inom hemstädning, med fokus på din utveckling.
Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid.
Gratis mobilabonnemang.
Ett av Sveriges härligaste team med kollegor från hela världen.
Om våran kund
Våran kund är Sveriges ledande aktör för tjänster i hemmet. Dem hjälper sina kunder med städning, tvätt, strykning, flytt, trädgårdsarbete och mycket mer. Genom att arbeta som ett team och ge våra kunder enkel tillgång till våra toppklassiga tjänster förbättrar vi deras livskvalitet.
Vår process
Efter genomförd ansökan kommer du att bli kontaktad av HR- avdelningen angående rekryteringsprocessen för din ansökan.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Är du redo att förbättra människors livskvalitet? Bra! Det är vi också. Vi ser fram emot din ansökan. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
