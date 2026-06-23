Hemstädare - Hemfrid Enköping

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Enköping
2026-06-23


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Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Enköping, Knivsta, Håbo, Strängnäs, Västerås eller i hela Sverige

Städare till Hemfrid i Enköping
Vill du ha ett aktivt arbete där du får träffa människor, arbeta självständigt och bidra till att skapa trivsamma hem?
Just nu söker vi fler medarbetare till vårt team i Enköping. Som städare hos Hemfrid hjälper du våra kunder i deras vardag genom att leverera professionell hemstädning med hög kvalitet och ett personligt bemötande.
Hos oss blir du en del av ett internationellt företag med stark gemenskap och goda möjligheter att utvecklas i din roll.
Det här får du hos oss
Vi vill ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna att trivas och lyckas på jobbet. Därför erbjuder vi:

En tjänst på 75 %

Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor

Fast månadslön

Ersättning för resor mellan kunder när egen bil används i tjänsten

Betald restid mellan uppdrag

Tjänstepension samt relevanta försäkringar

Friskvårdsbidrag på 2 400 kronor per år

Kostnadsfritt mobilabonnemang

Grundutbildning inom hemstädning

Möjlighet till vidareutbildning inom service och städning

Stöd från Field Lead/Buddy i det dagliga arbetet

Teamaktiviteter, träffar och sociala aktiviteter

Din roll
Som städare ansvarar du för att skapa rena och välkomnande hem hos våra kunder. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor och blir en viktig del av kundernas vardag.
Vi lägger stor vikt vid kvalitet, service och ett professionellt bemötande i varje kundmöte.
Vi tror att du
Är ansvarstagande och noggrann

Trivs med ett praktiskt och rörligt arbete

Har en positiv inställning och gillar att ge god service

Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Vill utvecklas och lära dig nya saker

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00

Är flexibel och tycker om variation i arbetet

Extra meriterande
B-körkort och tillgång till egen bil

Tidigare erfarenhet av städning, hotell, service eller kundnära arbete

Välkommen med din ansökan
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag.
Läs mer om oss och våra karriärmöjligheter på hemfrid.se/karriar.
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se.
Vi ser fram emot att få lära känna dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7594338-2067525".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Kyrkogatan 20 (visa karta)
745 31  ENKÖPING

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9975932

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