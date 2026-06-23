Hemstädare - Hemfrid Enköping
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Enköping Visa alla städarjobb i Enköping
2026-06-23
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, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige
Städare till Hemfrid i Enköping
Vill du ha ett aktivt arbete där du får träffa människor, arbeta självständigt och bidra till att skapa trivsamma hem?
Just nu söker vi fler medarbetare till vårt team i Enköping. Som städare hos Hemfrid hjälper du våra kunder i deras vardag genom att leverera professionell hemstädning med hög kvalitet och ett personligt bemötande.
Hos oss blir du en del av ett internationellt företag med stark gemenskap och goda möjligheter att utvecklas i din roll.
Det här får du hos oss
Vi vill ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna att trivas och lyckas på jobbet. Därför erbjuder vi:
En tjänst på 75 %
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Fast månadslön
Ersättning för resor mellan kunder när egen bil används i tjänsten
Betald restid mellan uppdrag
Tjänstepension samt relevanta försäkringar
Friskvårdsbidrag på 2 400 kronor per år
Kostnadsfritt mobilabonnemang
Grundutbildning inom hemstädning
Möjlighet till vidareutbildning inom service och städning
Stöd från Field Lead/Buddy i det dagliga arbetet
Teamaktiviteter, träffar och sociala aktiviteter
Din roll
Som städare ansvarar du för att skapa rena och välkomnande hem hos våra kunder. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor och blir en viktig del av kundernas vardag.
Vi lägger stor vikt vid kvalitet, service och ett professionellt bemötande i varje kundmöte.
Vi tror att du
Är ansvarstagande och noggrann
Trivs med ett praktiskt och rörligt arbete
Har en positiv inställning och gillar att ge god service
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Vill utvecklas och lära dig nya saker
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00
Är flexibel och tycker om variation i arbetet
Extra meriterande
B-körkort och tillgång till egen bil
Tidigare erfarenhet av städning, hotell, service eller kundnära arbete
Välkommen med din ansökan
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag.
Läs mer om oss och våra karriärmöjligheter på hemfrid.se/karriar.
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
.
Vi ser fram emot att få lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7594338-2067525". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Kyrkogatan 20 (visa karta
)
745 31 ENKÖPING Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9975932