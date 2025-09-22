Hemservice Karlskrona

2025-09-22


Hemservice i Karlskrona växer och nu söker vi en ny kollega till vårt duktiga städteam. Vi söker en ansvarsfull, positiv och arbetsam medarbetare som kan arbeta i Karlskrona med omnejd.
I arbetsuppgifterna ingår främst städning hemma hos våra privatkunder.
Vi arbetar med ögat och ser vad som ska göras. Våra kunder söker efter det där lilla extra och det vill vi alltid leverera. Känner du igen dig, sök till oss på HS Hemservice och bli en del av oss!
Som person bör du vara:
Självständig
Professionell
Noggrann
Flexibel
Ansvarsfull

Meriterande om du tidigare har erfarenhet från städning/hemservice.
Du behärskar svenska språket i tal och skrift. B-körkort är ett krav.

Arbetstider och omfattning
Arbetstider: Dagtid
Vi tillämpar lön enligt kollektivavtal.
Tillträde enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan till: hemtjanst.work@hs-sos.se
Märk din ansökan med: Hemservice Karlskrona

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Mail
E-post: hemtjanst.work@hs-sos.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemservice, Karlskrona".

Arbetsgivare
Hs Service och Support AB (org.nr 556582-6277)
Rosenholmsvägen 1 (visa karta)
371 46  KARLSKRONA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hs Service & Support AB

Kontakt
Albin Westlund Nilsson
albin.westerlund-nilsson@hs-sos.se
0708474313

Jobbnummer
9520474

