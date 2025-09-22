Hemservice Karlskrona
2025-09-22
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Nybro
Hemservice i Karlskrona växer och nu söker vi en ny kollega till vårt duktiga städteam. Vi söker en ansvarsfull, positiv och arbetsam medarbetare som kan arbeta i Karlskrona med omnejd.
I arbetsuppgifterna ingår främst städning hemma hos våra privatkunder.
Vi arbetar med ögat och ser vad som ska göras. Våra kunder söker efter det där lilla extra och det vill vi alltid leverera. Känner du igen dig, sök till oss på HS Hemservice och bli en del av oss!
Som person bör du vara:
Självständig
Professionell
Noggrann
Flexibel
Ansvarsfull
Meriterande om du tidigare har erfarenhet från städning/hemservice.
Du behärskar svenska språket i tal och skrift. B-körkort är ett krav.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetstider och omfattning
Arbetstider: Dagtid
Vi tillämpar lön enligt kollektivavtal.
Tillträde enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan till: hemtjanst.work@hs-sos.se
Märk din ansökan med: Hemservice Karlskrona Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Mail
E-post: hemtjanst.work@hs-sos.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemservice, Karlskrona". Arbetsgivare Hs Service och Support AB
(org.nr 556582-6277)
Rosenholmsvägen 1 (visa karta
371 46 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hs Service & Support AB Kontakt
Albin Westlund Nilsson albin.westerlund-nilsson@hs-sos.se 0708474313 Jobbnummer
9520474