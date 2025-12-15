Heltidsmentor
2025-12-15
Verksamhet- och arbetsplatsbeskrivning
Gillar du utmaningar och har ett lösningsfokus så är detta ett arbete för dig!
Vi arbetar med visionen att Västra skolan är det självklara valet, för såväl elever som medarbetare. Verksamhetsmålen för skolan är; trygghet och studiero, lust till lärande, måluppfyllelse och närvaro. Västra skolan är en skola för åk 7-9 med ca 540 elever som är centralt belägen i Falun. Vi har gångavstånd till teater, Dalarnas museum, Stadsbiblioteket och Världsarvet i Falun. På Västra skolan arbetar vi utifrån en gemensam plattform som innefattar ömsesidig respekt mellan alla på skolan och betonar vikten av trygga och lugna lärmiljöer. Vi vill ge våra elever de bästa förutsättningarna till individuell utveckling och goda studieresultat. Vi kallar detta "Vårt Västra", och du blir självklart en del av detta.
På Västra tar vi ansvar, är engagerade och har kul på jobbet!
Dina arbetsuppgifter
Arbetet som heltidsmentor på Västra skolan innebär att du kommer att vara mentor till ett större antal elever i åk 7. Som heltidsmentor arbetar du med elevens studiemässiga progression och sociala situation på skolan. I en heltidsmentors arbetsuppgifter ingår bland annat att hålla i utvecklingssamtal, elevsamtal, följa upp närvaro, ha kontakt med hemmet samt medverka till att eleven får hjälp och stöd vid eventuella studiesvårigheter. Som heltidsmentor samverkar du med skolans specialpedagog, lärare samt övrig personal på skolan. Uppdrag innebär att ha en övergripande syn i elevers studiesituation och utifrån den, tillsammans med undervisande lärare, specialpedagog, studie- och yrkesvägledning, administration och vårdnadshavare, verka för att eleverna skall klara sina studier.
Du kommer arbeta med elevernas trygghet på skolan både i och utanför klassrummet, arbeta motiverande och stärkande, delta i och stödja undervisning, arbeta med individ- och grupprocesser, handleda medarbetare samt sköta kontakter med andra myndigheter. Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Vi söker dig som har relevant utbildning inom pedagogik eller annan för tjänsten relevant utbildningDina personliga egenskaper
Det är viktigt att du är ansvarstagande, lyhörd och tydlig samt har en god kommunikativ förmåga. Verksamheten bygger på kontinuerlig samverkan och utveckling, vilket innebär att du har stor förmåga att samarbeta med andra inom skolan.
Meriterande kvalifikationer
• Dokumenterad yrkeserfarenhet från skola eller som mentor är meriterande.
Anställningsvillkor
Tillsvidaretjänst på heltid med tillträde 2026-01-07 eller enligt överenskommelse
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
