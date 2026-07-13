Heltidsjobb som receptionist
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Receptionistjobb / Luleå Visa alla receptionistjobb i Luleå
2026-07-13
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Luleå
, Boden
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eller i hela Sverige
Är du serviceminded, stresstålig, strukturerad och trivs i arbete med kundkontakt? Då kan det vara dig vi söker som receptionist! Vi söker nu en receptionist till StudentConsultings huvudkontor i Luleå.
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag. I koncernen ingår även Pite Havsbad Group - norra Sveriges största och ledande hotell- och konferensföretag bestående av sex stycken hotell från kust till fjäll. Där ingår anläggningarna Cape East, Pite Havsbad, Hemavans Högfjällshotell, Hotell Laponia, Nordkalotten och Skogen Hotell.
Med huvudkontoret i Luleå är StudentConsulting Norrbottens tredje största arbetsgivare och har under senaste året tillsatt 25 542 jobb.
StudentConsulting mission är att varje tillsätta fler människor i arbete till branschens nöjdaste kunder. Vi har branschens nöjdaste kunder för tionde året i rad enligt Evimetrix*
På StudentConsulting är den ena dagen aldrig den andra lik. Vi som jobbar på StudentConsulting trivs i en nytänkande och tempofylld arbetsmiljö och att ständigt utveckla oss själva och organisationen.
Som receptionist kommer du att vara ansiktet utåt för vårt kontor i Luleå. Du får träffa och skapa relationer med människor och vara en viktig del av verksamheten, då du ofta är den första och sista som besökare och anställda träffar. Rollen som receptionist är både rolig, utmanande och väldigt givande! I rollen som receptionist på StudentConsulting kommer du bland annat att:
Ta emot besökare
• Svara i företagets växel och mail
• Utlämning av paket och post
• Administrera och hantera bokningar
• Vara delaktig i utvecklings- och förbättringsarbete inom organisationen
• Allmän service, dela ut kontorsmaterial, hantera post, koka kaffe etc.
• Konferensvärdinna – dvs ställa iordning inför möten och gruppaktiviteter
• Ansvara för diverse inköp till kontoret, samt övriga förekommande arbetsuppgifter
Tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader, arbetstiderna kommer att vara huvudsakligen vardagar 08:00 – 17:00 men även kvällar och helger är aktuellt utifrån verksamhetens behov. Start är under oktober månad.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är hjälpsam, trevlig och kommunikativ. Du är en orädd person som brinner för kundvård. Du gillar att ha koll på läget och är inte rädd för att styra upp saker och ting. Vidare tror vi att du är lösningsorienterad och ansvarsfull i din yrkesroll.
Vi vill att du har ett trevligt och tillmötesgående sätt och förstår vikten av att alltid ha ett professionellt bemötande mot personal och kunder.
Vi vill att du som söker har minst en gymnasial utbildning. Det är ett krav att du tidigare har arbetat med kundkontakt i någon form. Det är meriterande om du dessutom har arbetat i reception eller administrativt arbete. I rollen är det viktigt att du är flytande i såväl svenska som engelska. Övriga språk utöver det är meriterande. B-körkort är en fördel för tjänsten.
Som person trivs du i en dynamisk organisation där den ena dagen inte är den andra lik. För att passa in i vårt team bör du vara en lagspelare, ha ett stort intresse för människor och genom ett helhjärtat engagemang vara en god representant för StudentConsulting. Du är självständig, noggrann och utåtriktad. Du brinner för att ge service till såväl interna som externa besökare och vill alltid lämna ett bra arbete efter dig samt är initiativtagande och strukturerad.
Passar du in i beskrivningen ovan? Då vill vi gärna höra från dig! Urval och intervjuer för tjänsten sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lulviksvägen 1 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Viktoria Lundström info@studentconsulting.com Jobbnummer
10001830