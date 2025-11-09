Heltidsjobb på fabrik

Submit AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Stockholm
2025-11-09


Vi på Submit söker nu efter engagerade produktionsmedarbetare till vår samarbetspartner i Kungsängen.Om kunden:
Du kommer att arbeta i en produktion inom livsmedel, vilket innebär att du både kommer att hjälpa till i hela processen till färdig produkt. Bolaget är ett av dom ledande inom branschen och vill hitta duktiga personer för vara med på resan.
Arbetsuppgifter: Övervakning av maskiner
Utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven
Påfyllning av material
Problemlösning
Profil: Engagerad
Ambitioner att växa inom bolaget
Tekniskt lagd
Krav: Svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från produktion
Meriterade: Truckkort

Plats: Kungsängen Start: Tillsättningar sker löpande Omfattning: Heltid, tillsvidare Arbetstid: Skiftarbete: 06:00-15:00, 14:45-23:00
Låter detta som något för dig? Ansök idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Submit AB (org.nr 559072-8837)

Arbetsplats
Submit Bemanning

Kontakt
Sebastian Nordhagen
sebastian@submitbemanning.se

Jobbnummer
9595564

