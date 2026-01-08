Heltidsjobb på fabrik
2026-01-08
Vi på Submit söker nu efter engagerade produktionsmedarbetare till vår samarbetspartner i Kungsängen.Om kunden:
Du kommer att arbeta i en produktion inom livsmedel, vilket innebär att du både kommer att hjälpa till i hela processen till färdig produkt. Bolaget är ett av dom ledande inom branschen och vill hitta duktiga personer för vara med på resan. Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Övervakning av maskiner
Utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven
Påfyllning av material
ProblemlösningKvalifikationer
Engagerad
Ambitioner att växa inom bolaget
Tekniskt lagdKvalifikationer
Svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från produktion
Meriterade:
Truckkort
Plats: KungsängenStart: Tillsättningar sker löpandeOmfattning: Heltid, tillsvidareArbetstid: Skiftarbete: 06:00-15:00, 14:45-23:00
