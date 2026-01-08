Heltidsjobb på fabrik

Submit AB / Maskiningenjörsjobb / Upplands-Bro
2026-01-08


Visa alla maskiningenjörsjobb i Upplands-Bro, Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Submit AB i Upplands-Bro, Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna eller i hela Sverige

Vi på Submit söker nu efter engagerade produktionsmedarbetare till vår samarbetspartner i Kungsängen.Om kunden:
Du kommer att arbeta i en produktion inom livsmedel, vilket innebär att du både kommer att hjälpa till i hela processen till färdig produkt. Bolaget är ett av dom ledande inom branschen och vill hitta duktiga personer för vara med på resan.

Publiceringsdatum
2026-01-08

Dina arbetsuppgifter
Övervakning av maskiner

Utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven

Påfyllning av material

Problemlösning

Kvalifikationer
Engagerad

Ambitioner att växa inom bolaget

Tekniskt lagd

Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift

Tidigare erfarenhet från produktion

Meriterade:
Truckkort

Plats: KungsängenStart: Tillsättningar sker löpandeOmfattning: Heltid, tillsvidareArbetstid: Skiftarbete: 06:00-15:00, 14:45-23:00
Låter detta som något för dig? Ansök idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7020176-1780072".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Submit AB (org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Marcusplatsen 1b (visa karta)
131 54  NACKA

Arbetsplats
Submit Bemanning

Jobbnummer
9674527

Prenumerera på jobb från Submit AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Submit AB: