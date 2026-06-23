Heltidsjobb i Stockholm
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-06-23
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, Stockholm
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eller i hela Sverige
Vill du jobba i ett team med tydliga mål och bra sammanhållning?
Då kan det här vara rätt jobb för dig.
Sector Alarm söker nu fler säljare på heltid i Solna med omnejd. Du behöver ingen tidigare erfarenhet, vi lär dig allt från start genom utbildning och löpande coachning.
✅ Krav
Flytande svenska i tal och skrift
Prickfritt belastningsregister
Heltid, måndag–fredag kl. 12–21
Tjänsten går inte att kombinera med studier
💼 Om jobbet
Som säljare hos oss kommer du att:
Boka och genomföra kundmöten
Presentera våra produkter och tjänster
Hjälpa kunder att hitta rätt lösningar
Bidra till att fler känner sig trygga i sin vardag
Du jobbar nära ditt team och får stöd av både kollegor och chef.
🌟 Vad vi erbjuder
Ett sammansvetsat team och bra arbetsmiljö
Friskvårdsbidrag
Tävlingar och bonusar
Möjlighet att utvecklas och göra karriär
Utbildning och daglig coachning
Sociala aktiviteter
👤 Vem vi söker
Är driven och gillar tydliga mål
Vill utvecklas och lära dig nya saker
Trivs med att träffa människor
✉️ Ansök
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Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081), http://www.sectoralarm.se
169 53 SOLNA Jobbnummer
9974577