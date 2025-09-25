Helikoptertekniker
Vill du arbeta med avancerat underhåll på svensk försvarsflygs helikopterflotta? Vår kund söker en erfaren helikoptertekniker för tungt underhåll, inspektioner och felsökning på HKP15 (A109LUHS) i Linköping.
• Plats: Linköping, Malmslätt - på plats 100%
• Techstack/kompetens: HKP15, EASA Part-66 B1.3/B2
• Språk: Engelska (svenska meriterande)
• Säkerhet: Registerkontroll krävs
Din Profil
• Minst 4 års erfarenhet av tungt/bakre underhåll, inspektioner och felsökning på helikopter
• Dokumenterad erfarenhet av HKP15 (A109LUHS) eller liknande plattform
• Certifiering enligt EASA Part-66 B1.3 och/eller B2
• Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt i underhållsmiljö
• Goda kunskaper i engelska
Meriterande
• Erfarenhet av andra helikoptertyper eller militärt flyg
• Kunskaper i svenska språket
• Bred bakgrund inom flygunderhåll och felsökning
Uppdraget
• Utföra tungt underhåll, reparationer och inspektioner på HKP15
• Bidra till säker och effektiv drift tillsammans med erfarna tekniker och specialister
• Delta i felsökning och kvalitetssäkring av helikopterns system Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Helikoptertekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
581 02 LINKÖPING Arbetsplats
Saab
9527349