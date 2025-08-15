Hej Driftingenjör VA-ledningsnät!
Vill du jobba med Eskilstuna och Strängnäs stad under marken, hjärtat i hela infrastrukturen? Här får du möjlighet att använda din strategiska förmåga i en variation av arbetsuppgifter, där du både jobbar brett och på djupet.
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och källan till allt liv, och på affärsområde VA förser vi invånarna i Eskilstuna och Strängnäs med det vatten som de behöver dagligen. Vi har totalt cirka 250 mil ledningsnät där vi årligen levererar runt nio miljoner kubikmeter dricksvatten. På distributionsavdelningen sköter vi drift, utveckling och förnyelse av vårt ledningsnät, och nu behöver vi dig!Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Du blir en viktig pusselbit i vårt kvalitets och miljöarbete. Du bidrar med olika delar för att vi ständigt ska utveckla och förbättra vår verksamhet i takt med omvärlden. Som tjänsten är uppdelad just nu är det lika mycket arbete i fält som mer administrativt arbete på kontor hos oss eller på distans när det är möjligt.
Du kommer bland annat att:
- Identifiera underhållsinsatser och reinvesteringsbehov som finns här och nu men också se till att vi bygger för framtiden. Vi försöker alltid att vara med i ett tidigt skede vid till exempel kommunens nybyggnationer, för att säkerställa ett bra driftperspektiv
- Bidra med din tekniska kompetens till driftpersonal, projektledare och externa entreprenörer.
- Vara med och bidra till avdelningen interna utveckling och ständiga förbättringar. Det är viktigt att vi håller oss uppdaterade och planerar vår verksamhet i linje med omvärldsförändringar.
"Jag är stolt över att vara en del av ett team som arbetar för att förbättra och modernisera VA-infrastrukturen. Det är avgörande för samhällets välfärd, miljö och utveckling. Det är fint att få leverera det som alla tar för givet" säger Andreas Bander, tf affärsområdeschef VA
Utbildning och tidigare erfarenhet
Hos oss kommer du att trivas om du gillar att ta egna initiativ och får saker att hända. Du har blicken på målet och hittar vägar dit även när vägen är krokig. När läget kräver det tvekar du inte att kavla upp ärmarna och agera, och du kan snabbt tänka om och hitta nya lösningar. Dessutom är du lika bra på att prata med folk som du är på att lyssna.
Du har:
- Flera års erfarenhet av VA-branschen där du jobbat med utredningar och tekniska frågor.
- Eftergymnasial utbildning med VA-inriktning som till exempel VA-ingenjör, civilingenjör i miljö och vattenteknik eller annan relevant utbildning inom samhällsbyggnad.
Välkommen till oss - där din ingenjörskompetens blir samhällsnytta!
Har du några frågor om tjänsten eller bara är nyfiken och vill veta mer? Tveka inte att höra av dig till Martin Linse, tf chef VA-distribution mailto:martin.linse@esem.se
eller https://esem.varbi.com/center/tool/position/848766/edit/tab:1/016-10
67 12.
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden.
