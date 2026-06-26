Head of Technology - Brenderup AB
VEM Chefsrekrytering & Interim AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-06-26
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VEM söker en Head of Technology till Brenderup AB! Är du en affärsorienterad teknisk ledare som vill ta ett helhetsansvar för system, arkitektur och teknik i en verksamhet med internationell närvaro? Brenderup Rental söker nu en Head of Technology som vill ansvara för att sätta den tekniska riktningen och säkerställa att system och plattformar stödjer affärens utveckling och tillväxt. Här får du möjlighet att vara med och forma utvecklingen av tekniken bakom framtidens transportlösningar.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som Head of Technology har du det övergripande ansvaret för den tekniska affärsutvecklingen, systemarkitekturen och teknikutvecklingen inom Brenderups rental-affär. Du arbetar nära ledning och verksamhet samtidigt som du är ett tekniskt stöd till utvecklingsteamet.
Du ansvarar för att utveckla och förvalta den tekniska visionen, arkitekturen och roadmapen, samt säkerställa att teknikval stödjer affärsmål, skalbarhet och framtida tillväxt. Ansvaret omfattar även systemlandskapet, tekniska principer och kvalitetsnivå och fungerar som teknisk beslutsfattare och rådgivare till ledningen.
Vidare leder du och utvecklar ett utvecklingsteam på tre personer och skapar förutsättningar för att tekniska lösningar genererar affärsnytta och kommersiellt värde. Rollen är både strategisk och operativ, och det är viktigt att trivas i samspelet mellan det långsiktiga arbetet och det dagliga genomförandet
Om dig
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att arbeta med systemarkitektur och tekniskt ledarskap, och som trivs i en roll där du kombinerar strategiskt ansvar med ett nära arbete i verksamheten. Du har en stark teknisk bakgrund inom moderna applikationsplattformar och en god förståelse för hur teknik skapar värde för kunden. Det är meriterande om du har erfarenhet av hur AI-baserade lösningar kan användas i systemutveckling, med förståelse för hur dessa kan effektivisera och vidareutveckla arbetssätt och tekniska lösningar.
Du har förmåga att fatta långsiktiga tekniska beslut i en affärsdriven kontext med internationell närvaro och är van att samverka mellan teknik och affär.
Som person är du målmedveten och strukturerad, och trivs i en roll där du kombinerar strategiskt ansvar med ett operativt engagemang. Du är en god kommunikatör som kan ta ställning, argumentera tydligt och samtidigt lyssna in andras perspektiv. Viktigast av allt är att du har ett genuint intresse för både teknik, människor och affär.
Brenderup Group tar ordet!
Hos oss på Brenderup Group levererar vi innovativa transportlösningar på ett förenklat, tillförlitligt och hållbart sätt. Visionen förverkligas med pålitliga varumärken – inklusive Brenderup, Fogelsta, Ellebi, Tysse, Use4Free, OneWay, Berco, Transparts och 24Rental. Tjänsten är en del av vårt affärsområde Rental Sales där vi är marknadsledande inom släputhyrning i Skandinavien och förfogar över Europas största uthyrningsflotta.
Koncernen har omkring 450 anställda och en årlig omsättning på cirka 1,1 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige, med produktionsanläggningar i Wielen, Polen, och Tyssebotnen utanför Bergen, Norge, samt en i Stigamo, söder om Jönköping.
Vi är en del av Storskogen Group, en internationell bolagsgrupp noterad på Nasdaq Stockholm. Med ett långsiktigt ägarperspektiv har de fokus på att förvärva och utveckla ledande bolag inom utvalda branscher. Storskogen har drygt 100 innehav och är organiserat i tre affärsområden: Service, Trade och Industry. Idag har Storskogen cirka 11 000 anställda och en nettoomsättning om 33 miljarder kronor.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Stigamo, Jönköping. Du rapporterar till Business Unit Rental Director och ingår i Rentals ledningsgrupp.
Vi arbetar med löpande urval och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. För att vara med i det initiala urvalet rekommenderar vi att du ansöker i god tid, då rekryteringsprocessen kommer att pausas under semesterperioden vecka 28–32. Urvalet återupptas igen efter sommaren.
VEM är VEM
VEM är ett utvecklingsorienterat konsultföretag som erbjuder högkvalitativa tjänster inom rekrytering och interimslösningar av ledande befattningar. Vi tror på långsiktiga samarbeten och hög kvalitet i varje steg. Med djup affärsförståelse och stort engagemang skapar vi träffsäkra och långsiktiga matchningar för våra kandidater och kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VEM Chefsrekrytering & Interim AB
(org.nr 556832-2134) Kontakt
Mats Tidstrand mats.tidstrand@vem.se 036-570 11 83 Jobbnummer
9981898