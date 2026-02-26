Head of E-com Growth till Dusty Deco
Needo Recruitment Sthlm AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Needo Recruitment Sthlm AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Head of E-com & Growth till Dusty Deco
Är du en e-handelsstjärna som vill driver nästa expansionsfas i ett internationellt designvarumärke? Dusty Deco söker en affärsdriven och datadriven Head of E-com & Growth som ska leda bolagets digitala affär!
Om Dusty Deco
Dusty Deco skapar möbler och inredningsdetaljer som berättar en historia - produkter inspirerade av tidlös design och formgivna med karaktär. Med bas i Stockholm har de vuxit till ett lifestyle varumärke som förenar estetik, funktion och hantverk. Varje del i deras kollektion är skapad för att göra ett bestående intryck.
De befinner sig just nu på en spännande tillväxtresa med stark utveckling på flera marknader och ett växande community av designmedvetna kunder. Att ansluta till dem nu innebär att bli en del av något unikt - och en möjlighet att vara med och forma framtiden för ett designlett varumärke på uppgång.
Om tjänsten som Head of E-com & Growth
Som Head of E-com & Growth på Dusty Deco har du det övergripande kommersiella ansvaret för den digitala affären. Rollen integrerar e-commerce, sortimentsstrategi, performance marketing och analys i ett sammanhållet helhetsansvar där tillväxt, varumärke och kundupplevelse går hand i hand.
Genom att optimera kundresan, förfina erbjudandet och omsätta insikter till konkreta initiativ bygger du en skalbar och konkurrenskraftig D2C-affär. Uppdraget är både strategiskt och operativt, med fullt ägandeskap över hela den digitala värdekedjan - från trafik och konvertering till kundlojalitet och återköp - och en central roll i bolagets fortsatta tillväxtresa.
I rollen rapporterar du till VD och arbetar nära design, operations och sales.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Helhetsansvar för e-handelns kommersiella resultat med fokus på försäljning, konvertering, AOV och marginal via site och CRM
Äga och utveckla Shopify-plattformen inklusive struktur, produktlanseringar, pricing, merchandising samt optimering av hela kundresan
Driva CRO-arbete och löpande testning av produktpresentation, erbjudanden, betalflöden och checkout för att öka konvertering och snittorder
Säkerställa rätt produkt- och lagerprioritering genom att koppla samman data från försäljning, inköp, lager och marknadsföring
Ansvara för performance marketing och marketing efficiency genom aktiv styrning av paid-kanaler, budgetallokering, uppföljning av CAC/ROI samt utveckling av datadrivna dashboards och automatiserade arbetssätt
Om dig
Vi söker en affärsdriven och analytisk e-handelsprofil som vill bygga ett internationellt varumärke med fokus på lönsam tillväxt. Du fattar affärsmässiga och datadrivna beslut och har god förståelse för revenue, marginal och nyckeltal.
Du trivs i en entreprenöriell miljö med högt tempo och stort ansvar. Med tydligt ägandeskap driver du utveckling framåt, bygger skalbara system framför manuella processer och ser möjligheter i automation och AI för att skapa långsiktig och hållbar tillväxt.
Viktigt för tjänsten är:
5+ års erfarenhet från snabbväxande e-handel
Erfarenhet från e-commerce, growth eller kommersiella roller med resultatansvar
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta med data, KPI:er och dashboards
Proven track record av performance marketing och hands-on arbete i Meta och SEM
Förmåga att koppla samman marknadsföring, sortiment och lönsamhet i en tydlig kommersiell logik
Entreprenöriellt mindset med fokus på skalbarhet och kontinuerlig optimering Publiceringsdatum2026-02-26Övrig information
Start: Enligt överenskommelseOmfattning: HeltidPlacering: Stockholm
Tycker du tjänsten som Head of E-com & Growth hos Dusty Deco låter intressant? Skicka in din ansökan idag, vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884) Arbetsplats
Dusty Deco Kontakt
Elin Berglund elin.b@needo.se Jobbnummer
9764799