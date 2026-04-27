Head of Development & Automation | Customer Service
Hi3G Access AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hi3G Access AB i Stockholm
, Solna
, Täby
, Södertälje
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Att kundmötet har en central plats i kundresan är en självklarhet för oss på Tre. Vi är cirka 200 medarbetare som varje dag utgör frontlinjen för våra 2 miljoner kunder - och som spelar en avgörande roll för hur Tre upplevs, i varje kontakt.
Nu står Customer Operations inför nästa steg i vår utveckling, där digitalisering, AI och automation är nycklar för att skapa enklare, smartare och mer effektiva kundupplevelser. Vi har redan kommit långt på vår resa och står nu inför nästa fas. För att fortsätta driva utveckling och automation söker vi en Head of Development & Automation.
Som Head of Development & Automation...
• har du det övergripande ansvaret för att utveckla hur kundservice på Tre arbetar med teknik, AI och automation. Med ett starkt kund- och affärsfokus leder du arbetet med att förbättra kundupplevelsen, öka graden av self-service och minska beroendet av assisterade kontakter genom smart deflection, förbättrade verktyg och effektivare processer. Målet är att förbättra serviceupplevelsen för våra kunder och användare.
I din roll ansvarar du för den långsiktiga strategin, prioriteringen och genomförandet av utvecklings- och automationsinitiativ inom customer operations. En central del av uppdraget är att fånga behov från kunder, kundserviceledare och medarbetare, översätta dem till tydliga krav och säkerställa att lösningar implementeras med hög kvalitet och skapar verkligt värde - både för kund och verksamhet.
Du leder ett CoE med specialister och en Team Manager. Tillsammans driver ni initiativ för att utveckla och optimera våra self-service-kanaler, såsom community, chatbots, voicebots och interna stödsystem som help center och contact plattformar. Rollen är en nyckelposition i Tres pågående digitala transformation och innebär ett nära samarbete med flera delar av organisationen, bland annat IT, Product, Network och Comms.
Du ingår i Customer Service ledningsgrupp och rapporterar till Chief Customer Service Officer.
Och som ledare på Tre...
• kommer du att få leva upp till vår målsättning att ditt arbetslivs bästa chef, är den har du på Tre. Det innebär att din ledarroll på Tre innehåller både utveckling, coachning och möjligheten att skapa trygga team som tillsammans utmanar både dig som chef och vår affär.
Du är en modig ledare som vågar testa nytt, som inte är rädd för att göra fel - men som samtidigt har förmågan att sätta en långsiktig riktning så att utvecklingen får effekt och inte stannar vid kortsiktiga piloter. Ditt uppdrag är att möjliggöra för ditt team att bli sitt bästa jag, att våga utmana och att tillsammans utvecklas och nå nya nivåer.
Du kommer se fram emot att:
axla ett strategiskt viktigt uppdrag i hjärtat av Customer Services utvecklingsresa
driva AI- och automationsinitiativ som skapar konkret effekt i form av förbättrad kundupplevelse, ökad self-service och minskade volymer
leda och utveckla ett kompetent team i en miljö präglad av förändring och högt tempo
vara en del av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place To Work samt att vi är stolt samarbetspartner till Women in Tech och Tjejer Kodar
Nog om oss, mer om dig
Vi tror att du har dokumenterad ledarerfarenhet och har drivit digitalisering, automation och utvecklingsinitiativ i en kundnära verksamhet, gärna inom customer operations. Genom tidigare erfarenhet av agil produktutveckling, exempelvis som produktägare, liksom bred kunskap om SaaS-system har du förmåga att driva transformation genom produktutveckling. Du är van vid att ta datadrivna beslut med insiktsdrivna affärsmodeller och är duktig på att sälja in dina idéer. Du bör ha erfarenhet av konvertering, gärna från arbete inom e-handel, och kunskap om AI och digital utveckling/webbutveckling. Du är van att arbeta i större eller medelstora organisationer med komplexa beroenden, och trivs i samspel med IT och andra specialistfunktioner.
Du har en god teknisk förståelse för hur verksamheten får ut verkligt värde av AI och automation, kombinerat med förmågan att alltid sätta kund- och verksamhetsperspektivet i fokus. Har du erfarenhet av Agentisk AI är det ett extra plus. Som person är du kommunikativ, strukturerad och förändringsbenägen. Eftersom du gjort det här i några år så tror vi att du är en fena på stakeholder management, med mycket god förmåga att skapa förtroende och få med dig organisationen på resan framåt. Slutligen behärskar du svenska och engelska obehindrat.
Din ansökan Vi tar emot ansökningar via denna annons och kommer hålla intervjuer löpande. Personligt brev behövs inte, men vi vill gärna att du bifogar CV och svarar på de frågor vi ställt nedan i samband med att du söker. Vi använder tester för att säkra objektiva bedömningar i samband med urval. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Bakgrundskontroll görs på slutkandidat.
Varmt välkommen till Tre!
Vi drivs av att hela tiden försöka göra saker bättre, på nya och annorlunda sätt. Vi ser oss själva som en avgörande del av Sveriges samhällsstruktur, eftersom vi vet att pålitlig uppkoppling är en viktig grundsten i dagens digitala värld.
Tre föddes som utmanare och är en organisation i ständig rörelse. Vi strävar efter att vara i framkant i allt vi gör. Vi är övertygade om att det är människorna och kulturen på Tre som är avgörande för vår utveckling.
När du startar din resa på Tre finns det oändliga möjligheter att växa och utvecklas med oss.
WE THINK LIKE CHALLENGERS - I en föränderlig värld, är vi på Tre nyfikna och ständigt öppna för nya lösningar. På Tre anpassar vi vägen framåt allt eftersom vi provar och lär oss vad som funkar bäst.
WE WORK LIKE CHAMPIONS - På Tre gör vi alltid vårt bästa. Vi känner ägandeskap för vår uppgift, sätter tydliga mål och håller fokus på det som gör mest nytta för affären.
WE ACT LIKE BUDDIES - På Tre är vi schyssta kollegor. Vi samarbetar med varandra över team och funktioner, vi bollar idéer, ger och tar emot feedback. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hi3G Access AB
(org.nr 556593-4899)
121 75 STOCKHOLM Arbetsplats
Tre Jobbnummer
9878798