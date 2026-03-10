Head Chef till restaurang i Norge
2026-03-10
Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Om tjänsten
Vi rekryterar nu en kökschef till en restaurang i Norge.
Som kökschef ansvarar du för den dagliga driften i köket och leder köksteamet i arbetet med att leverera mat av hög kvalitet. Tjänsten passar dig som har erfarenhet från restaurangkök och vill ta nästa steg i din karriär.Dina arbetsuppgifter
• Leda och organisera arbetet i köket
• Planera menyer och arbeta med råvaror
• Säkerställa kvalitet och struktur i köket
• Samarbeta med restaurangens ledning
Vi erbjuder
• Konkurrenskraftig lön
• Heltidstjänst
• Möjlighet till långsiktig anställning
• Boende erbjuds vid behovKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från restaurangkök
• Har arbetat som kökschef eller souschef (meriterande)
• Är organiserad och ansvarstagande
• Kan kommunicera på engelska eller skandinaviskaSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV till:cv@scandicrekruttering.com
Skriv "Kökschef Norge" i ämnesraden.
Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjorton AB
Arbetsplats
