Hästskötare, stallpersonal

Ekelöf, Emelie / Djuruppfödarjobb / Ekerö
2025-11-06


Vi söker dig som är van att jobba i stall, som är självgående, ansvarstagande och pålitlig.
Jobbet innebär vanliga stallsysslor och in/utsläpp av 12 hästar, en del hästskötsel samt anläggningsskötsel. Du ska kunna kommunicera med kunderna på ett bra sätt så de känner sig trygga med att ha dig i stallet.
Möjlighet att få rida lite för rätt person. För dig med egen häst finns möjlighet till stallplats och dressyrträning till förmånligt pris.
Tjänsten är på 75%, arbetstiderna är 7-11.30 och 14.30-16(vintertid 14-15.30) med lång lunch, perfekt för dig med egen häst eller som pluggar på distans. Vill man jobba mer finns möjlighet till helgjobb.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: Ekelofemelie@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ekelöf, Emelie

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ekelöf Emelie

Kontakt
Emelie Ekelöf
Ekelofdressage@gmail.com
0720248720

Jobbnummer
9592744

