Hästskötare, stallpersonal
Ekelöf, Emelie / Djuruppfödarjobb / Ekerö
2025-11-06
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
i Ekerö
Vi söker dig som är van att jobba i stall, som är självgående, ansvarstagande och pålitlig.
Jobbet innebär vanliga stallsysslor och in/utsläpp av 12 hästar, en del hästskötsel samt anläggningsskötsel. Du ska kunna kommunicera med kunderna på ett bra sätt så de känner sig trygga med att ha dig i stallet.
Möjlighet att få rida lite för rätt person. För dig med egen häst finns möjlighet till stallplats och dressyrträning till förmånligt pris.
Tjänsten är på 75%, arbetstiderna är 7-11.30 och 14.30-16(vintertid 14-15.30) med lång lunch, perfekt för dig med egen häst eller som pluggar på distans. Vill man jobba mer finns möjlighet till helgjobb.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: Ekelofemelie@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekelöf, Emelie Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ekelöf Emelie Kontakt
Emelie Ekelöf Ekelofdressage@gmail.com 0720248720 Jobbnummer
9592744