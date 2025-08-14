Härlig aktiv kvinna söker assistenter
2025-08-14
Tycker du att service och bemötande är viktigt? Är du en person med stort hjärta, stor empati och förståelse för människor i svåra situationer?
Nu finns chansen att jobba i ett team där vi tycker att service och bemötande är viktigt. Vi lägger hjärta och engagemang för att finnas där som en möjlighet i livet för uppdragsgivaren. Dagarna kan fyllas med allt ifrån långa promenader vid havet eller i skogen, besök och övernattning i sommarstugan till föreläsningar, konserter liksom middagar med vänner.
I hemmet flyter det på i både lugnt tempo och vid andra tillfällen är det full fart. Tillsammans arbetar vi i gruppen för att det ska kännas tryggt och säkert för vår uppdragsgivare, att det ska flyta på när vi assisterar vår uppdragsgivare med det som rör personliga omvårdnaden. Vi assisterar också i allt som rör skötseln av vår uppdragsgivares hem.
Vi har många olika kulturer i arbetsgruppen och talar många olika språk, men du behöver kunna svenska i både tal och skrift. Vi ser gärna också att du har B-körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till och från ditt arbete under olika tider.
Var: Uppdragsgivaren bor på Orust. Beroende av aktivitet befinner sig uppdragsgivaren även i Uddevalla, Tjörn, Lysekil och Stenungssund.
Om den lediga tjänsten
Den lediga tjänsten är på ca 2*80% på 4 veckors schema!
Arbetet med intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas snabbt
Om Konsensus Personlig Assistans
Konsensus Personlig Assistans är arbetsgivare och anordnare av assistansen. Vi är en assistansanordnare med stark värdegrund och stor kompetens i frågor som rör personlig assistans. Kunskap, Engagemang och Respekt är ledorden som genomsyrar hela verksamheten och allt vi gör. För oss är dessa ledord avgörande i strävan efter att uppnå kvalitet i varje uppdrag och i varje assistanssituation.
Våra assistenter är nyckeln till att den personliga assistansen ska hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar. Som nyanställd hos oss på Konsensus Personlig Assistans kommer du att få introduktion så att du lär dig dina nya arbetsuppgifter, om uppdragsgivarens behov och önskemål i assistansen. Inom Konsensus Personlig Assistans ser vi arbetsmiljöarbete och våra anställdas möjlighet till kompetensutveckling som ett viktigt led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Som personlig assistent hos oss kommer du att erbjudas stöd och fortbildning i syfte att skapa trygghet för både dig i din yrkesroll och för vår uppdragsgivare.
Vi tillämpar individuell lönesättning och följer kollektivavtal mellan Fremia-Kommunal. Trivsel, samhörighet och utveckling är viktigt hos oss på Konsensus och vi vill erbjuda våra anställda ett kontinuerligt stöd och möjlighet till utbildning/fortbildning och friskvård.
Vill du veta mer om Konsensus Personlig Assistans är du välkommen att besök vår hemsida www.konsensus-assistans.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "U011".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "U011". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Konsensus Personlig Assistans AB
(org.nr 556939-4652)
473 32 HENÅN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragsansvarig
Hanna Amberntsson hanna@konsensus-assistans.se 0707812474 Jobbnummer
9458401