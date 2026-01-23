Hårdvarunära elektronikkonstruktör till Polyamp
2026-01-23
Vill du utveckla robusta AC/DC- och DC/DC-lösningar för civila och marinmilitära applikationer? Söker du en roll där varje dag bjuder på nya utmaningar och tekniska problem att lösa? Hos Polyamp får du driva projekt från idé till färdig produkt, arbeta nära både produktion och kunder, och påverka tekniska lösningar i världsklass!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Polyamp en Elektronikkonstruktör som vill arbeta med framtidens switchade kraftelektronik, där dina lösningar blir verklighet i produkter som används i civila och marinmilitära applikationer. Polyamp är specialiserade inom design och tillverkning av system för minskyddsutrustning för svenska och internationella marinstridskrafter. Polyamp tillverkar även sensorer för att mäta elektriska fält under vatten där det finns både civila och marinmilitära applikationer.
Du kommer att bli en central del i utvecklingsarbetet och arbetar huvudsakligen på plats i Åtvidaberg, där närhet till kollegor och samarbete är viktiga delar av vardagen. Rollen passar dig som vill fatta egna beslut, se resultatet av ditt arbete och bidra i en prestigelös kultur där kunskap och samarbete värderas högre än titlar, och där det är enkelt att bolla idéer, få stöd och gemensamt lösa tekniska utmaningar. Du får dessutom arbeta brett och varierat, med stor frihet att planera din dag och ta ansvar för dina leveranser.
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och önskemålet är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Du erbjuds
En nyckelroll i ett teknikdrivet bolag där du får stort inflytande över lösningar och beslut
Möjlighet att arbeta nära utveckling, produktion och kund - från idé till färdig produkt
En stabil arbetsgivare med hög teknisk nivå, låg personalomsättning och stark laganda
Dina arbetsuppgifter
Utveckla AC/DC- och DC/DC-lösningar med fokus på isolerade topologier - robusta, effektiva och driftsäkra
Dimensionera transformatorer och induktorer, välja halvledare (Si/SiC/GaN) och definiera gate-drivning
Utföra PCB-layout med fokus på låg EMI, hög verkningsgrad, elsäkerhet och termisk hantering
Genomföra verifiering: utveckla serietester, EMC pre-compliance, termiska tester och verkningsgradsmätningar för att säkerställa funktion
Driva design reviews och stödja produktion, säkerställa att lösningar kan tillverkas och fungerar i praktiken
Ansvara för hela processen: krav, prototyp, test, leverans och förbättringar
Vi söker dig som har
Minst 5 års erfarenhet av elektronikkonstruktion, varav 3 år inom switchad kraftelektronik
God förståelse för moderna halvledare (SiC/GaN) och deras layoutkrav
Erfarenhet av embedded-system, gärna med PIC-mikrokontroller för styrning och skyddsfunktioner
Vana vid labbtester (oscilloskop, nätanalysator, elektroniska laster) och EMI-precompliance
Erfarenhet av PCB-CAD (t.ex. Altium, OrCAD)
Mycket goda kunskaper i tal och skrift såväl på svenska som engelska
Meriterande är erfarenhet av digital styrning (MCU/DSP), branschspecifika standarder (IEC, UL) samt kunskap om DFM/DFT, produktionstest och simulering (LTspice/PSPICE)
Befattningen kräver att du genomgår en säkerhetsprövning som godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Polyamp. Du är självständig, vilket gör att du kan ta ansvar för dina beslut och driva arbetet framåt. Du är lösningsorienterad och motiveras av att förstå problem på djupet och hitta fungerande, hållbara lösningar. Du är kommunikativ och trygg i dig själv, vilket gör att du vågar ta dialoger, stå för dina bedömningar och samarbeta med olika delar av organisationen med en ödmjuk approach.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Åtvidaberg
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Marija Biletic
