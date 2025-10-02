Hård arbetande pizzabagare sökes

Vallastadens Restaurang AB / Kockjobb / Linköping
2025-10-02


Visa alla kockjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Vallastadens Restaurang AB i Linköping

Vi söker ny medarbetare till vår pizzeria!
Är du serviceinriktad, flexibel och gillar att arbeta i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-10-02

Om tjänsten
Vi på Pizzera Vallastaden söker en medarbetare som kan hjälpa till med både servering, kassa, beställningar och leveranser. Arbetet är varierande och du blir en viktig del av vårt team.
Vi söker dig som:
Har körkort (krav, då utkörning ingår i arbetet)
Är ansvarstagande och punktlig
Har god servicekänsla och gillar att möta människor
Kan arbeta både självständigt och i team
Är flexibel med arbetstider (dag/kväll/helg)

Vi erbjuder:
En trevlig arbetsmiljö med härliga kollegor
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Trygg anställning och kollektivavtal

Plats: Linköping/ Vallastaden
Ansökan: Skicka CV till: canim_diyarbekirim@hotmail.com
Frågor? Kontakta oss på
070-786 62 34

Vi intervjuar löpande - så skicka in din ansökan redan idag!
MVH Pizzeria Vallastaden

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
Ring eller skicka mejl.
E-post: canim_diyarbekirim@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vallastadens Restaurang AB (org.nr 559122-9173)
Johannes Magnus Väg 42 (visa karta)
583 28  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Abdo Ceylan
070-786 62 34

Jobbnummer
9538305

Prenumerera på jobb från Vallastadens Restaurang AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Vallastadens Restaurang AB: