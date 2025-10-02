Hård arbetande pizzabagare sökes
Vallastadens Restaurang AB / Kockjobb / Linköping
2025-10-02
Visa alla jobb hos Vallastadens Restaurang AB i Linköping
Vi söker ny medarbetare till vår pizzeria!
Är du serviceinriktad, flexibel och gillar att arbeta i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Vi på Pizzera Vallastaden söker en medarbetare som kan hjälpa till med både servering, kassa, beställningar och leveranser. Arbetet är varierande och du blir en viktig del av vårt team.
Vi söker dig som:
Har körkort (krav, då utkörning ingår i arbetet)
Är ansvarstagande och punktlig
Har god servicekänsla och gillar att möta människor
Kan arbeta både självständigt och i team
Är flexibel med arbetstider (dag/kväll/helg)
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsmiljö med härliga kollegor
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Trygg anställning och kollektivavtal
Plats: Linköping/ Vallastaden
Ansökan: Skicka CV till: canim_diyarbekirim@hotmail.com
Frågor? Kontakta oss på
070-786 62 34
Vi intervjuar löpande - så skicka in din ansökan redan idag!
MVH Pizzeria Vallastaden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
Ring eller skicka mejl.
E-post: canim_diyarbekirim@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallastadens Restaurang AB
(org.nr 559122-9173)
Johannes Magnus Väg 42 (visa karta
)
583 28 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Abdo Ceylan 070-786 62 34 Jobbnummer
9538305