Hantverkare med bredd
2026-03-30
Om Företaget
Krontallen Bygg AB är en liten firma som främst renoverar egna fastigheter i Krontallen-gruppens ägo men även utför renoveringar till privatpersoner och företag.
Om jobbet
Som hantverkare hos oss förväntar vi oss att man är lite av en allkonstnär och kan utföra diverse olika typer av hantverksarbeten. Beroende på kompetens och intresse kan vi utveckla tjänsten tillsammans. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor och du får stor frihet att på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete.
Några exempel på arbetsuppgifter som hantverkare hos oss (vi förväntar oss inte att man kan allt):
Snickarsysslor: Bygga kök, innerväggar, byta dörrar, lister och fönster, byta tak, fasad etc
Målarsysslor: Spackla, invändig målning av väggar, tak och snickerier, måla fasader och fönster etc
Vem är du?
Vi tror att du har gymnasieutbildning och/eller KY-utbildning, gärna med inriktning mot Bygg, el, VVS eller annan utbildning/erfarenhet arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang. Din positiva inställning och starka arbetsmoral gör dig till en uppskattad kollega. Du trivs i en dynamisk miljö, är flexibel och kan snabbt anpassa dig till olika uppgifter, prioritera och lösa problem självständigt. Det är även viktigt att du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du har erfarenhet av hantverksarbete eller fastighetsservice och kan upprätthålla en bra kommunikation med arbetskamrater och kunder
Du har en god servicekänsla och förmåga att möta olika människor. Är noggrann och strukturerad i ditt arbete och kan arbeta i högt tempo och anpassa sig till förändringar när det behövs
Tjänsten kräver B-körkort
Vad vi erbjuder:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Karriärmöjligheter och utveckling inom en växande organisation
• Marknadsmässig lön med årlig lönerevision
• Avtalspension och friskvårdsbidrag
• Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning på 6 månader
• Sysselsättningsgrad: Heltid
• Arbetstid: Dagtid vardagar
• Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
• Bakgrundskontroller utförs på all vår personal vid anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: rekrytering@krontallen.se Arbetsgivarens referens
