Hantverkare för renovering av restauranger
Svensk metalldesign AB / Snickarjobb / Linköping Visa alla snickarjobb i Linköping
2026-07-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk metalldesign AB i Linköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en snickare / generell hantverkare för renovering främst av restauranglokaler. Du kommer att arbeta både i lag och självständigt hos våra kunder.
Arbetet är varierande och kan bl a innefatta snickeri, kakling, montering, målning och andra slags byggarbeten.
Du förväntas kunna planera och utföra arbeten på egen hand samt leda mindre lag med arbetare genom projekt. Du har direktkontakt med säljare och designer och är ansvarig för genomförandet av olika projekt.
Utbildning i heta arbeten, säker vatten, liftkort mm är meriterande.
Vi är verksamma främst i Stockholm och Östergötland. Tjänsten gäller främst Linköping, men det är positivt om du kan resa vid behov.
Vi är en heltäckande aktör inom design, bygg, inredning och utrustning av offentliga lokaler, främst restauranger, hotell och kontor. Med egna designers och egen byggorganisation hjälper vi kunden från start till slut med att rita och bygga lokalen samt säljer all inredning och utrustning som behövs i kundens verksamhet.
Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: jonathan+byggjobb@svea.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BYGG LKPG". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk metalldesign AB
(org.nr 559015-6567), https://www.svea.nu Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9995868