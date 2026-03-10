Handledare till SiS (visstid)
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 400 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare. Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Sektionen för kompetensutveckling har nationellt ansvar för SiS interna kompetensutveckling. Sektionen leds av sektionschef och består av fyra enheter med bestående av ett 60-tal medarbetare med olika kompetenser.
Nu söker vi handledare som ska stötta upp vårt arbete inom Enheten för lärande och utveckling som levererar kompetensutvecklingsinsatser till kärnverksamheten. Inom enheten finns HR-specialister som framförallt utbildar inom myndighetens grundutbildning samt nationella handledare. I rollen som handledare får du en central uppgift i att stärka upp våra medarbetares kompetens. Detta gör du genom att:
• Handleda medarbetare runt om i landet, antingen från samma avdelning eller i blandade grupper, såväl fysiskt på plats som digitalt på distans
• Genomföra kompetensutvecklingsinsatser som kombinerar handledning och utbildning, där du växlar mellan att vara pedagogisk ledare och stödjande handledare
• Genomföra utbildningar
• Delta i olika utvecklingsuppdrag och utveckla innehåll och arbetssätt för att möta verksamhetens behov
• Möta olika målgrupper med olika slags handledningsinsatser från introduktion till handledning till processhandledning för professionell utveckling
Vi befinner oss i en expansiv utvecklingsfas som innebär både en organisatorisk utveckling och ett växande uppdrag. I rollen kommer du arbeta i en föränderlig miljö där arbetssätt, innehåll och prioriteringar kan förändras i takt med verksamhetens behov. Du blir en del av en arbetsplats där utveckling, samarbete och samhällsnytta står i fokus. I rollen ingår resor inom landet vilket ger variation och möjlighet att komma nära verksamheten.KvalifikationerKvalifikationer
• Högskolexamen inom t.ex. beteendevetenskap, psykologi eller motsvarande utbildning som SiS bedömer som likvärdig
• Aktuell erfarenhet av att arbeta med handledning och/eller grupputveckling
• Aktuell erfarenhet av att utbilda
• Arbetslivserfarenhet inom tvångsvård, vård och behandling, rättsväsendet eller liknande område
• God förmåga i tal och skrift på svenska
• Körkort för personbil
Meriterande
• Handledar- och/eller steg 2-utbildning
• Erfarenhet av MI och/eller TMO (traumamedveten omsorg)
• Erfarenhet av arbete inom SiS
För att trivas och lyckas i rollen är du en person med personlig mognad och hög integritet. Du trivs med självständigt arbete och kan samtidigt samarbeta väl med andra. Du har lätt för att skapa förtroende i mötet med nya grupper, är tydlig i ditt sätt att kommunicera och har förmåga att anpassa dig till medarbetarnas behov och förutsättningar. Du kan strukturera ditt arbete i ett omväxlande uppdrag samt är prestigelös och lösningsfokuserad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är visstidsanställning under 12 månader på heltid.
Placeringsort: Solna. Regelbundna resor till våra SiS-hem ingår i tjänsten.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 25/3.
Arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
I samband med din ansökan får du svara på ett antal urvalsfrågor kopplat till kravprofilen för rollen. Blir du kallad på intervju behöver du ha med dig intyg som styrker din utbildning.Kontaktperson för detta jobb
Carl-David Svensson
Enhetschef
010 453 40 98
Jenny Kingstedt
ST/OFR
010 453 40 77
Isabelle Strid
SACO-S
010 453 40 68
Adham Abu-Sultan
SEKO
010-453 22 05
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
