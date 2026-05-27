Handledare till Fäladstorgets gruppboende
2026-05-27
Vill du arbeta nära människor i ett sammanhang där relationer, trygghet och kontinuitet gör verklig skillnad? På Fäladstorgets gruppboende arbetar du som handledare med äldre personer med psykisk funktionsnedsättning, ofta i kombination med skadligt bruk och beroende samt samsjuklighet. Verksamhetenpräglas av långsiktighet, personcentrering och ett starkt teamarbete. Här får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där stabilitet, tillit och respekt är centrala - och där ditt engagemang bidrar till en trygg och meningsfull vardag för brukarna.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
I rollen som handledare arbetar du nära brukarna och har ett viktigt ansvar för att säkerställa kvalitet och kontinuitet i det dagliga stödet. Arbetet utgår från brukarens individuella behov, resurser och mål.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
utforma, följa upp och utvärdera genomförandeplaner
dokumentera i social journal enligt gällande riktlinjer
delta i samordnade individuella planer (SIP)
samverka med anhöriga, god man/förvaltare och vårdgrannar
ge stöd i vardagen såsom personlig omsorg, omvårdnad, hushållssysslor och inköp
motivera till aktivitet, delaktighet och social samvaro - både inom och utanför boendet
Att arbeta inom socialpsykiatrin innebär att du är ett respektfullt, socialt och pedagogiskt stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Genom att skapa trygghet, struktur och kontinuitet bidrar du till att stödja brukaren i sin återhämtningsprocess.
I ditt arbete har du stöd av pedagogisk samordnare, enhetsadministratör och ett engagerat arbetslag, där samarbete och kollegialt stöd är en självklar del av vardagen.
Vi söker dig
Vi söker dig som har relevant utbildning inom området, exempelvis YH-utbildning med inriktning mot socialpsykiatri, undersköterska med specialistutbildning inom psykiatri, socialpedagog, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Meriterande:
utbildning i återhämtningsinriktat förhållningssätt
erfarenhet av CAN-skattning
erfarenhet av dokumentation i LifeCare
arbetslivserfarenhet inom socialpsykiatri
erfarenhet av att arbeta med äldre personer med psykiatriska diagnoser, skadligt bruk och beroende eller demenssjukdomar
Omvårdnad är en del av arbetet som du trivs med.
Du har god förmåga att samarbeta, skapa struktur, planera och ta ansvar. Som person är du ödmjuk, tydlig och har ett genuint engagemang för att möta människor med respekt och se varje individs lika värde. Låter detta som ett sammanhang där du skulle trivas och göra skillnad? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig!
Vi erbjuder dig
Som handledare inom Socialpsykiatrin är ditt hel tidsmått 36,33h per vecka.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmåns portal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Publiceringsdatum2026-05-27
I denna rekrytering har vi valt bort personligt brev. Svara istället på våra urvalsfrågor.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal i kommunen.
Om arbetsplatsen
Om verksamhetsområdet socialpsykiatri
Socialpsykiatrin omfattar flera olika verksamheter, såsom stöd i boende, sysselsättning och arbetsrehabilitering. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för återhämtning och ett så självständigt liv som möjligt för personer med psykisk funktionsnedsättning - även i äldre ålder.
Genom att erbjuda ett flexibelt och individuellt anpassat stöd, med hög tillgänglighet, delaktighet och medbestämmande, strävar vi efter att möta varje individs behov på ett respektfullt och professionellt sätt.
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad.
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
222 37 LUND
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Erik Claar, Vision erik.claar@lund.se
