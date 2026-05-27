Spännande Uppdrag Inom Embeddedutveckling Hos Alten Stockholm!
Alten Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-05-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alten Sverige AB i Stockholm
, Upplands Väsby
, Södertälje
, Uppsala
, Östhammar
eller i hela Sverige
Vi söker nu en driven Embedded Software Engineer till vårt team i Stockholm. I rollen kommer du att arbeta med utveckling av högkvalitativa inbyggda system för realtids- och resursbegränsade applikationer. Du blir en del av en samarbetsinriktad miljö där din kompetens inom mjukvarudesign och utveckling bidrar till innovativa lösningar inom högteknologi, fordonsindustri och försvarssektorn.Publiceringsdatum2026-05-27Dina arbetsuppgifter
Utveckla embedded-mjukvara för realtidssystem och resursbegränsade miljöer
Arbeta med C/C++ och Python för att skapa robusta och tillförlitliga mjukvarulösningar
Samarbeta med tvärfunktionella team inom design, test och dokumentation
Bidra till systemintegration, verifiering och felsökning
Vi söker dig som har:
Kandidatexamen eller masterexamen inom datateknik, elektroteknik, embedded systems eller liknande område
Minst 4 års erfarenhet av embedded-utveckling
Mycket goda kunskaper i C/C++
Erfarenhet av Python
God kommunikativ förmåga i engelska, både i tal och skrift
Svenskkunskaper är meriterande men inget krav
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av Java eller MATLAB
Bakgrund inom svensk högteknologisk industri, försvar eller fordonssektor
Kunskap om funktionell säkerhet, standarder eller reglerade miljöer
Erfarenhet av arbete i agila utvecklingsmiljöer
Vad erbjuder vi?
Varje medarbetare är lika viktig i ALTENs framgång! Vi tror på att växa tillsammans genom att erbjuda möjligheter, utveckling och gemenskap.ALTEN verkar inom flera olika branscher, har en stor variation av uppdrag, coachande chefer och utbildning via ALTEN Academy vilket gör att det alltid kommer vara möjligt att utvecklashos oss. Dina önskemål styr din väg framåt.
Som konsult får du både en teamkänsla i ditt uppdrag och en riktigt härlig gemenskap på ALTEN. Genom våra interna nätverk såsom Women@ALTEN och ALTEN Sports ges du möjlighet att driva frågor och aktiviteter som just du brinner för. På ALTEN tycker vi det är viktigt med balans mellan arbete och fritid, därför erbjuder vi tre extra lediga dagar per år.Hos oss är du ansluten till kollektivavtal ocherbjuds förmåner så som friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Om ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom helaproduktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare avKarriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- ochutvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se
För HR-relaterade frågor eller förfrågningar gällande en jobbansökan, vänligen välj kategorin "Rekrytering" under "Kontakta oss". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alten Sverige AB
(org.nr 556420-7453) Arbetsplats
Alten Stockholm Jobbnummer
9930915