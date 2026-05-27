Modersmålslärare i norska, kinesiska och turkiska
2026-05-27
Vill du använda ditt språk för att göra verklig skillnad för barn och unga? Hos oss blir din språkliga och kulturella kompetens en viktig del i att skapa trygghet, stärka lärandet och öppna nya möjligheter för elever varje dag. Nu söker vi modersmålslärare och studiehandledare i norska, kinesiska och turkiska som vill bidra till att elever får utveckla både sitt språk och sin kulturella identitet.
Tjänsternas omfattning styrs av antal elever inom respektive språk och är idag timanställningar.
DIN ROLL
Som modersmålslärare och studiehandledare undervisar och stöttar du elever i grundskola och gymnasium, både enskilt och i grupp. Undervisningen sker främst på plats på olika skolor runt om i kommunen och är schemalagd under dagtid, ibland även kvällstid. Fjärrundervisning kan förekomma i vissa fall.
Du blir en del av enheten kompetenscentrum, flerspråkighet, där modersmålsundervisning och studiehandledning är en viktig del av skolans uppdrag. I rollen hjälper du elever att utveckla sitt språk, stärka sina ämneskunskaper och skapa förutsättningar för lärande och delaktighet. Samtidigt blir du en viktig del av arbetet för en likvärdig skola där alla elever ges möjlighet att lyckas.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du har modersmålskompetens i norska, kinesiska eller turkiska och behärskar språket obehindrat i både tal och skrift. Du har också god kännedom om kulturen i de områden där språket talas.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och har goda kunskaper i att använda digitala verktyg i arbetet. Tidigare erfarenhet av undervisning är meriterande, liksom lärarlegitimation eller annan pedagogisk utbildning.
Eftersom undervisningen sker i olika miljöer och ofta på flera skolor behöver du kunna planera och strukturera ditt arbete självständigt. Rollen innebär många kontaktytor, vilket gör att du behöver kunna skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Samarbete är en naturlig del av arbetet och du bidrar gärna med engagemang, idéer och erfarenheter i arbetslaget.
För den här tjänsten behöver du, enligt lag, visa upp ett aktuellt registerutdrag från Polismyndigheten inför en eventuell anställning. Det gäller utdraget "Arbete inom skola eller förskola". Du ansvarar själv för att beställa rätt utdrag via polisen.se
DIN NYA ARBETSPLATS
I Skellefteå kommun arbetar vi för att alla barn och elever ska få möjlighet att lyckas i skolan, oavsett språklig bakgrund. Modersmålsundervisning och studiehandledning är en viktig del av det uppdraget.
Hos oss blir du en del av en verksamhet som präglas av samarbete, utveckling och engagemang. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för lärande och bidra till en likvärdig utbildning för alla elever.
Arbetet innebär resor mellan olika skolor i kommunen, vilket gör att du behöver kunna ta dig mellan arbetsplatser på ett självständigt sätt.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester kan användas som en del av rekryteringsprocessen.
Urval och intervjuer sker löpande, med undantag för vecka 28-32. Vänta därför inte med din ansökan.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
Läs mer: https://skelleftea.se/
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "729895". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
931 85 SKELLEFTEÅ
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
HR-partner, Rekryteringscenter
Maria Alm 0910-73 50 00
