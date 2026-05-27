Psykolog för Praktisk tjänstgöring (PTP) till Psykologmottagningen
Vill du göra din praktiska tjänstgöring för psykologer (PTP) genom ett arbete riktat mot barn och ungdomar, inom somatisk specialistsjukvård, under handledning och stöd från erfarna psykologer? Välkommen med din ansökan till Psykologmottagningen, Hallands sjukhus Halmstad. Här kommer du att arbeta riktat mot Barnkliniken och få träffa barn och ungdomar i behov av psykologisk bedömning, stöd och behandling relaterat till pågående somatisk sjukdom eller skada.
Om PTP-programmet
Som PTP-psykolog kommer du att ingå i PTP-programmet med möten cirka en gång per månad. Programmet innehåller föreläsningar, med betoning på arbetet som psykolog inom olika verksamheter men också om områden som etik, HBTQ-frågor och våld i nära relationer. Det viktigaste i programmet är dock utbytet emellan PTP-psykologerna. Studierektor kommer även att hålla kontakt med PTP-handledarna.
Tjänsten uppfyller de kvalitetskrav för PTP-tjänster som upprättats och erbjuder därför en fullständig PTP-tjänstgöring där Socialstyrelsens föreskrifter utgör grunden. Tjänsten är på heltid (om inte annat överenskommes) under ett år.
Om arbetet
I det dagliga arbetet får du använda din kunskap om barns utveckling och psykologiska behov. Målet är att stödja barnet eller ungdomen och deras familj till ett så välfungerande liv som möjligt, trots sjukdom, funktionsnedsättning eller de kriser som kan uppstå vid ohälsa eller skada.
Arbetsuppgifterna omfattar att, utifrån en bred kartläggning, erbjuda insatser såsom psykoedukation, motiverande samtal, krisstöd, psykologisk behandling och föräldrastöd. Arbetet kan även innefatta barnpsykiatrisk screening, utvecklingsbedömningar samt neuropsykologiska utredningar.
Du samverkar med medicinsk vårdpersonal och andra vårdaktörer, och konsultativa insatser kan också ingå i uppdraget.
Om arbetsplatsen
Vi är totalt cirka tio psykologer på psykologmottagningarna i Halland. I Halmstad blir du en del av en arbetsgrupp med sex psykologer, som tillsammans med åtta sjukhuskuratorer utgör en gemensam psykolog- och kuratorsmottagning.
Vi tillhör Rehabiliteringskliniken, som har ett nära samarbete med samtliga somatiska kliniker i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Kliniken ansvarar för specialiserad rehabilitering inom både sluten- och öppenvård och inkluderar även arbetsterapeuter, dietister, logopeder och sjukgymnaster.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där vi stöttar varandra och skapar trivsel tillsammans. Publiceringsdatum2026-05-27Kvalifikationer
Till PTP-programmet söker vi dig som har svensk psykologexamen, alternativt examen från likvärdig utbildning utomlands samt intyg från Socialstyrelsen där det framgår att PTP-tjänstgöring är nästa steg. Examensbevis ska uppvisas före tillträde.
Erfarenhet från arbete/praktik inom hälso- och sjukvård är meriterande, speciellt erfarenheter från verksamheter av likartat slag som där du söker tjänst.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer är planerade i Halmstad till den 15 juni.Övrig information
Om du har generella frågor PTP-programmet ta kontakt med studierektor Caroline Dromberg; caroline.dromberg@regionhalland.se
, 073-3413213. För frågor om tjänsten i övrigt vänd dig till kontaktpersonen, se uppgifter nedan.
För dig som blir aktuell för anställning där kontakt med barn sker kommer arbetsgivaren att begära att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret (som du själv begär ut från Polisen) inför beslut om eventuell anställning, utifrån Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
http://www.regionhalland.se/
Lasarettsvägen (visa karta
)
301 85 HALMSTAD Arbetsplats
Hallands Sjukhus Kontakt
Psykolog
Sara Klaverdal 035-136557
9930919