Handledare till enhet arbetsmarknad
2026-02-11
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Socialförvaltningens enhet arbetsmarknad (AME) har som främsta uppgift att på olika sätt stötta kommuninvånare som är arbetslösa till en hållbar egen försörjning. AME arbetar bland annat på uppdrag av Arbetsförmedlingen och enhet stöd och försörjning på socialförvaltningen.
Vi söker nu en handledare till vår verksamhet.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Din uppgift är att skapa en trygg, inspirerande och utvecklande arbetsmiljö för deltagare inom olika delar av vår praktiska verksamhet. Genom att vara dagligen närvarande stöttar, motiverar och coachar du individer i både planering och genomförande av arbetsuppgifter.
Handledningen syftar till att successivt stärka deltagarnas självständighet, ansvarstagande och arbetsförmåga, med målet att de ska närma sig arbete eller studier. Du bistår handläggare och arbetsterapeuter i kartläggning, bedömning och uppföljning av individernas resurser, hinder och behov av anpassningar. Detta sker genom strukturerade arbetsmoment där deltagarna får prova olika typer av arbetsuppgifter, vilket ger underlag för bedömning av förmågor, utvecklingsområden och stödbehov.
I rollen ingår att planera, organisera och ansvara för olika arbetsområden inom den praktiska verksamheten, bland annat i vår ateljé. Du anpassar arbetsuppgifter efter individernas förutsättningar och säkerställer att verksamheten håller god kvalitet, struktur och arbetsmiljö. Du leder även grupper samt håller i föreläsningar och workshops inom olika hälsorelaterade teman i syfte att stärka deltagarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa.
Arbetet präglas av ett lösningsfokuserat förhållningssätt där delaktighet, motivation och empowerment står i centrum. I uppdraget ingår också att: -dokumentera deltagarnas utveckling och progression, -samverka med kollegor och externa aktörer -bidra till utveckling av verksamhetens arbetssätt och metoder, -aktivt arbeta för ett inkluderande, utvecklande och öppet arbetsklimat.Kvalifikationer
Krav för tjänsten är:
* Eftergymnasial utbildning, helst högskola eller universitet
* Tidigare arbetat som handledare, inom kreativt skapande, textil verksamhet, annan praktisk verksamhet
* Erfarenhet av att leda grupper där särskilda behov beaktas och hållit i grupper för att stärka individers fysiska, psykiska och sociala hälsa
* B-körkort
* Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Meriterande:
* Erfarenhet av att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering
* Kunskap och erfarenhet av resursstärkande metoder inom området så som MI, BIP, ACT, KUB och arbete med bildstöd
För att lyckas i rollen är du självgående, strukturerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete effektivt samt driver processer framåt även i föränderliga förutsättningar. Du har god pedagogisk insikt, anpassar din kommunikation efter olika individers behov och har förmåga att göra välgrundade avvägningar i komplexa situationer.
Vi tror att du har ett brinnande intresse för allas lika värde och vill skapa möjligheter till meningsfulla arbetslivsinriktade aktiviteter. Din drivkraft utgår från en helhetssyn där individen, uppdraget och samhällsutvecklingen står i fokus. Du är kommunikativ, har ett gott bemötande och trivs i en verksamhet som ständigt utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
