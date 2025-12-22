Handledare Karriärvägledning till Visby
2025-12-22
Handledare 80% till Karriärvägledning i Visby
Om oss
Clustera Sverige AB är en del av APM Group som startades 1994 i Australien. Koncernen har över 17 000 medarbetare med verksamhet i 11 länder runt om i världen. APM hjälper över två miljoner människor varje år att leva ett bättre liv och tillhandahåller tjänster med fokus på att få deltagare närmare en anställning eller utbildning.
Verksamheten i Sverige omfattar cirka 150 medarbetare. Clustera levererar arbetsmarknadstjänster och program i hela landet. Vi har ett genuint intresse av att hjälpa människor att komma vidare i både livet och karriären, och under åren har vi gjort det med mycket goda resultat och hög kvalitet.
Vi är ISO-certifierade inom ISO 14001 och ISO 9001.
Vad innebär det att vara en del av Clusteras team?
Clustera är ett etablerat bolag där det är högt i tak och kreativitet och nytänkande välkomnas. Vi ingår i en global koncern med lång erfarenhet från internationella matchningstjänster. Med stabil värdegrund vägleder vi i alla lägen.
På Clustera tror vi på människors förmågor och brinner för att stödja och lyfta dem. Vårt mål i mötet med andra är att motivera och inspirera till nya möjligheter. Det gäller både våra deltagare och samarbetspartners, men även våra medarbetare och samhället i övrigt.
Karriärvägledning
Tjänsten Karriärvägledning (KVL) är ett uppdrag från Arbetsförmedlingen. Syftet är att ge våra deltagare, som är arbetssökande, stöd och hjälp med att göra väl genomtänkta val för att hitta hållbara vägar till utbildning och arbete. Under karriärvägledningen kommer de att bli medvetna om sina kompetenser och förmågor och vad de behöver utveckla kompetensmässigt för att uppnå sina mål. Tillsammans med deltagaren tar vi fram en realistisk karriärplan, som beskriver de steg som behöver tas för att nå det slutliga målet - ett arbete.
Tjänsten
Som handledare kommer du att ingå i ett team som jobbar med karriärvägledning. Ditt uppdrag är att, tillsammans med studie- och yrkesvägledare, stötta och vägleda deltagarna, utifrån deras förutsättningar, mot realistiska studie- och yrkesval. Du kommer att jobba coachande och stöttande med deltagarna, hålla i vägledande gruppaktiviteter och genomföra företags- och studiebesök. Utöver detta kommer du även att ansvara för dokumentation.
Arbetsuppgifterna är att:
• Vägleda deltagare, både enskilt och i grupp.
• Genomföra gruppaktiviteter och företags- och studiebesök.
• Planera och dokumentera.
• Samverka med andra handledare och studie- och yrkesvägledare.
Vi söker dig som är driven, självgående, målmedveten, strukturerad och kvalitetsmedveten. Det är viktigt att du är nyfiken, empatisk, kreativ, relationsinriktad och kan anpassa dig till olika människor och situationer.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80% med placering på vårt kontor i Visby.
Du behöver uppfylla följande krav på kompetens
1. Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat samt
2. Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
• Arbetsledning med personalansvar
• Rekrytering
• Omställningsarbete för arbetssökande
• Studie- och yrkesvägledning
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
• Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
• Arbete med social- och gruppsykologi
• Karriärvägledning
Studier och arbetslivserfarenheten måste intygas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Fler språk utöver svenska och engelska är meriterande.
Vad vi kan erbjuda dig
Clusteras personal är organisationens viktigaste resurs och därför är det självklart att erbjuda en utvecklande och stimulerande roll. Vi drivs av att se människor växa och utvecklas, och därmed vill vi skapa möjlighet för dig att arbeta med det du har passion för. Tillsammans med din coachande chef bygger du din karriär, för att du ska kunna fortsättas att utvecklas och förverkliga dina mål och drömmar!
Sista dag att ansöka är 22 januari 2026.
Anställning: Tillsvidareanställning 80% med placering på vårt kontor i Visby. Sök gärna tjänsten så snart som möjligt, då intervjuer sker löpande och anställning kan ske innan sista ansökningsdag.
Tillsättning: Enligt överenskommelse.
Vid frågor kontakta rekryteringsansvarig Eva-Marie Johansson, eva-marie.johansson@clustera.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
